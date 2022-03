¿Michelle Salas está embarazada?

Ante los rumores que comenzaron a surgir hace unos días, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, Michelle Salas decidió aclarar las cosas. Y es que entre los internautas inició el rumor de que posiblemente Michelle de 32 años estaba embarazada. No obstante, la modelo e influencer dejó muy en claro que todavía no será mamá.

Todo comenzó porque Michelle confesó a sus seguidores que últimamente ha tenido muchos antojos y a partir de ahí sus fans dijeron que la modelo estaba embarazada. Lo que Salas dijo fue lo siguiente, “Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido de comer cosas dulces”.

Salas aclaró que no está esperando a un bebé

Cabe mencionar que inmediatamente, la joven afirmó, “Pero… no, no estoy embarazada. Porque siempre que digo: Bueno, ahora se me antoja, dicen ay seguro estás embarazada amiga y no”. Después de estas declaraciones en los medios se difundió la noticia de supuesto embarazo de Michelle Salas. Frente a esto la influencer mencionó, “Uno tiene que andar aclarando, porque luego con las noticias que sacan… ¡ay, no!, la verdad me da mucha risa, pero se los digo porque imagínense un error de redacción y en una noticia importante puede ser un gran problema porque la gente lee eso e inmediatamente cuando tú lo lees como que lo estás absorbiendo, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee”.

Por lo que se observa en sus redes sociales, la joven está viviendo su mejor vida y se encuentra soltera pues en ninguna fotografía aparece con ningún galán. Además la modelo cuenta con una figura muy torneada y un vientre muy marcado que no demuestra signos de embarazo, al momento. Asimismo, Salas se la pasa continuamente viajando por varios países de Europa y ha residido en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Miami.