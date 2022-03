Óscar, cómo surgió este nombre para llamar así a los Premios de La Academia

Para muchos es una curiosidad grande saber la razón del nombre Óscar a los premios de La Academia. Sobre este hay tres orígenes, el primero de ellos y más creido es que fue Margaret Herrick, bibliotecaria de la Academia y más tarde directora ejecutiva, quien bautizó a la figura como Óscar por primera vez al afirmar que el caballero de la espada “se parecía a su tío Oscar”.

De nombre de soltera Margaret Buck, se graduó en Bibliotecología en la Universidad de Washington en 1929. Ocupó el cargo en la biblioteca de la Academia desde 1931. En 1964 asumió el puesto de directora ejecutiva hasta 1971, fecha en la que fue nombrada directora emérita. Desde 1971 la biblioteca de la Academia lleva su nombre en homenaje.

Desde entonces la Academia empezó a referirse al premio de esa forma de manera informal. El nombre se popularizó en 1934, cuando un afamado columnista, Sidney Skolsky lo usó en su columna para hablar del Premio a la “Mejor Actriz” para una joven Katharine Hepburn. No sería hasta 1939 cuando la Academia utilizó el término “Oscar” de forma oficial.

Otra leyenda apunta a un origen distinto. Hay quien afirma que fue la mismísima Bette Davis la que dio nombre a la estatuilla en honor a Óscar Nelson, su primer esposo. No obstante, parece que incluso la propia actriz lo desmintió años después. Otra versión acerca del origen del nombre nace con Eleanor Lilleberg, secretaria ejecutiva de Louis B. Mayer, quien se supone que al ver el galardón exclamó: “¡Se parece al rey Oscar II!”.

Los Premios de la Academia tienen su origen el 16 de mayo del año 1929, cuando la floreciente industria empezó a premiar “la excelencia en logros cinematográficos”. Un par de años antes, en 1927, se había fundado la Academia Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas, bajo la iniciativa de Louis B. Mayer, presidente de la Metro Goldwyn Mayer.

Solo una persona con el mismo nombre del premio se lo ha llevado, se trata de Oscar Hammerstein II quien consiguió el premio en dos ocasiones. La primera en 1942, por la canción ‘The last time I saw Paris’ de la película ‘Lady be good’. La segunda sería cuatro años más tarde, en 1946, por ‘It might as well be spring’ de la película ‘La feria del Estado’. Desde entonces, ningún otro Óscar se ha llevado un Premio de la Academia.