Regina Blandón se lanza a esta lucha: ”Todos debemos alzar la voz por quienes no pueden”

Regina Blandón ha compartido abiertamente sus pensamientos e ideologías acerca varios polémicos temas de coyuntura social. La actriz de teatro intenta ayudar a varias casusas sociales por medio de sus redes sociales.

La famosa ‘Bibi’ de ‘la familia Peluche’ promueve la colaboración y aceptación a movimientos feministas; la proelección y la diversidad sexual. Así como también presta su ayuda a organizaciones y fundaciones dedicadas a mejorar la calidad de vida de las personas de bajos recursos o con terribles enfermedades, entre otras.

Regina Blandón

Por ello ahora, junto a Jero Medina participó en el video donde se pide a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dé la oportunidad de que especialistas en medio ambiente le cuenten porque la construcción del Tren Maya está afectando el ecosistema selvático.

“Solo quisimos amplificar su voz”

Varias celebridades del mundo del espectáculo, además de ambientalistas, representantes de comunidades originarias y académicos, se reunieron para realizar un video en el que explican por qué le dicen no al tramo 5 del ferrocarril.

Y es que la ruta fue cambiada sin explicaciones durante este último mes y sin tomar en cuenta los estudios de impacto en la naturaleza. “Toda la info está en la cuenta de selvamedeltren y mejor escuchar la info directamente de los expertos que están colaborando ahí. Solo quisimos amplificar su voz”, indicó la actriz a el diario EL UNIVERSAL, México.

“Todos debemos alzar la voz por quienes no pueden, la selva, los cenotes, los ríos, los animales, que además dependemos de ellos para tener calidad de vida: cada especie, cada ser que existe en este planeta tiene una razón de ser, una función específica en el mantenimiento del balance natural. Si no alzamos la voz por ellos, entonces nosotros vamos a sufrir las consecuencias en esta generación y la próximas”, agregó por su parte Medina.

“La invitación a que voltee a ver que ese lugar se viene explotando”

El actor también recordó que el movimiento #selvamedeltren fue orgánico, debido a que muchas personas están preocupadas por lo que está sucediendo. “Nadie nos pagó por estar en ellos. Le recordamos al presidente que no es en contra de él, que urge que él escuche personalmente la situación. Hay maneras más sustentables de desarrollar este proyecto, no hay prisa para construir este tren, los daños que se van a venir a consecuencia de esto, son absolutamente inimaginables”, indicó Medina.

Además, el ambientalista Arturo Islas, también participa en el video: “A mí no me podrían decir que no me he quejado en el pasado”, comentó y agregó qué, “la voz del tren Maya y lo que se está generando puede a veces distorsionarse y creer que es un ataque al Presidente de México, cuando no lo es, se trata de la invitación a que voltee a ver que ese lugar se viene explotando hace 60 años”, expresa Islas.