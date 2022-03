Adrián Uribe recordó el día que temió por su vida al ser contratado por un líder del narco

Adrián Uribe contó que vivió una espeluznante anécdota hace un tiempo cuando fue contratado para presentarse en un show privado. Y es que dicho evento era para nada más y nada menos que el líder de una banda de narcotráficantes.

Así lo contó durante una entrevista para un nuevo episodio del podcast La Cotorrisa, en el que relató el día en que temió por su vida. Y es que al llegar al lugar de su show se percató que se iba a presentar para uno de los líderes más fuertes del narco.

Adrián Uribe

“Personas con armas largas”

“Me dijeron que era un empresario, que irían a recogerme a la caseta de Cuernavaca. Veo que me mandan un chofer armado, yo dije: ‘Qué buena onda que me estén cuidando. Llego a una hacienda y empecé a ver a personas con armas largas, y aquí estoy vivo. Ahora sí que hice un show privado, pero de mi libertad”.

El comediante aseguró que en el evento habían más guardaespaldas que invitados, y que al llegar el dueño de la fiesta se dio cuenta que estaba delante de uno de los delincuentes más poderosos del narco.

“No puedes decir que no”

“Había más gente en la parte de arriba, que abajo, eran 30 personas que me estaban viendo, y resulta que era un empresario, pero yo no pregunté qué tipo de producto vendía. De repente me dicen: ‘Ya va a llegar el patrón’, y pues sí, resulta que era uno de los top, y dije: ‘Madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí?’, pero no puedes decir que no‘”, recordó.

Agregando que aunque tuvo que modificar su presentación, pues hablaba de problemas con la Ley, a sus invitados le encantó, por suerte. “Yo con el policía de tránsito, y en una rutina, con mi pistola de plástico, yo bien cabr*n, dije: ‘Aquí sí estoy seguro”.

“Y hasta que empiezo a decir mi rutina, me doy cuenta de una de las partes de mi rutina, de lo que hablaba. ‘Nos mandaron a hacer un operativo e incautamos 10 kilos de marihuana’ y en eso, madr*s, me doy cuenta de lo que estaba diciendo. ‘Nos dice mi comandante que la tenemos que quemar... y es hora que no nos la acabamos’”, relató el actor.