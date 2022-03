Beret reflexiona sobre el desamor en su último sencillo “El día menos pensado”

“El día menos pensado” es el nuevo sencillo de Beret, un artista español de 25 años que ha colaborado con cantantes como Pablo Alborán con su canción “Sueño”. En entrevista con Publimetro, Beret habló acerca de su última canción y de su inspiración para escribirla. “Este sencillo habla de la dureza y de la cruda realidad de cómo un día sin darnos cuenta olvidamos a alguien y creo que realmente todos hemos pasado por algo así en algún momento de nuestra vida y también todos nos hemos dado cuenta de que eso era necesario e importante para avanzar”, dijo el cantante. De la misma manera, el artista comentó, “Esta canción nace de una etapa que pasé en mi vida y hubo un día en el que me di cuenta de que había cambiado completamente todo y me di cuenta también de que no sabía en qué momento había olvidado a esa persona. Y dije: qué situación más extraña el momento en el que sin darnos cuenta olvidamos a alguien”.

La melancolía y la nostalgia son dos sentimiento que predominan en esta canción y el video de “El día menos pensado” representa de forma exacta el sentir de Beret y de lo que quería transmitir a su público. “Creo que cuando algo te duele no es complicado sacar lo por medio del arte. Porque cuando algo te duele y te transmite el hecho de querer desahogarte, llega un momento en el que dices: creo que la gente va a poder plasmar su historia dentro de la mía. Y pensé que muchísima gente podría sentirse identificada con algo que a mí me dolió en su momento”, compartió el joven.

Por medio del arte el desamor se puede transformar en una buena canción

En la misma línea, Beret siguió reflexionando acerca de sus vivencias plasmadas en su música y compartió, “Por lo tanto qué bonito es recordar y darte cuenta de que algo puede pasar a mejor vida, no eliminándolo pero decidir no estar con equis persona”. Otro detalle que comentó Beret de su canción fue lo siguiente, “la letra es pura melancolía porque irónicamente escuchar el día menos pensado te hace recordar aquello que olvidaste”.

Beret. Beret. / Foto: Cortesía. (STEVEN BERNHARD)

De la armonía y sonidos de “El día menos pensado” el artista comentó que decidió meterle piano “porque tiene mucho que ver con su música y también porque sus fans no lo habían visto antes tocando un piano”. Acerca de su método para escribir canciones, Beret mencionó, “hay veces en las que me siento con el objetivo de hacer canciones, pero las mejores canciones surgen de la nada”. Acerca de sus planes a futuro, el cantante dijo, “En septiembre sacaré un álbum nuevo con nuevas colaboraciones y serán muchos temas con grupos, artistas femeninas, latinos, urbanos y son canciones que me sacarán de mi zona de confort”.