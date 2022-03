“Blonde”: La nueva cinta de Marilyn Monroe no será apta para menores

El filme que tiene como fecha de estreno este 2022, fue calificada como NC-17 (No se admiten niños menores de 17 años) por Motion Pictures Association (MPA), lo que significa que no será apta para menores por su alto “contenido sexual”.

La nueva producción de Netflix dirigida por Andrew Dominik está basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates publicada en 1999.

“Cuenta la historia de cómo un trauma infantil da forma a una adulta que queda dividida entre un yo público y uno privado”, expresó Dominik. “Básicamente es la historia de cada ser humano”, explicó. “Pero utiliza un cierto sentido de asociación que tenemos con algo muy familiar, sólo por la exposición en los medios”.

El director de “Blonde” no recibió de buen ánimo la clasificación de su más nueva producción y lo catalogó como “disparate”.

“Si miro un episodio de ‘Euphoria’ (de HBO), es mucho más gráfico que cualquier cosa que suceda en ‘Blonde’”, aseguró el cineasta nacido en Nueva Zelanda, quien al mismo tiempo manifestó su molestia ante la solicitud del gigante de streaming de cambiar el corte de la película.

“Es una película no apta para menores sobre Marilyn Monroe, yo diría que es lo que uno querría, ¿no? Me gustaría ir y ver la versión no apta para menores de la historia de Marilyn Monroe”, expresó el director.

La problemática antes mencionada atrasó por completo los tiempos de la película, desde su participación en Sundance, Cannes y probablemente su estreno, ya que aún no hay fecha confirmada de su llegada a la pantalla grande y al catálogo de la plataforma de streaming. Sin embargo, se estima que sea cerca del 4 de agosto por ser la fecha en la que se cumplen 60 años de su fallecimiento.

A pesar de los contratiempos, Andrew Dominik se siente agradecido con Netflix por creer en el proyecto incluso sin estar del todo convencidos con algunas partes y por finalmente permitir que conozca la luz tal cual la versión como el preparó. “Es mucho más fácil avalar algo cuando te gusta. Es mucho más difícil cuando no te gusta”, expresó.

Personalidades que forman parte del reparto

Adrien Brody se incorporó al reparto para darle vida al dramaturgo Arthur Miller, por su parte Bobby Cannavale será el famoso beisbolista estadounidense Joe DiMaggio. El papel de la madre de Marilyn será interpretado por Julianne Nicholson.

Caspar Phillipson personificará a John F. Kennedy, Xavier Samuel aparecerá como el hijo de Charles Chaplin, Evan Williams en el papel del hijo de Edward G. Robinson, David Warshofsky como el productor Darryl F. Zanuck y Michael Masini en el personaje de Tony Curtis.