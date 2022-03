Cantante que afirma que hay que levantar la voz ante los abusos dijo que Toño Berumen fue “un maestro” para él

Christian Carabias estuvo hablando acerca del polémico caso de acoso sexual Toño Berumen en medio de la noticia de su regreso a Tierra Cero. El artista respaldó y motivó a todas las personas que han sufrido este tipo de abusos a que los denuncien.

Aunque dijo estar en desacuerdo con estos actos indebidos, recalcó que Berumen ha sido como un maestro para él. Y que nunca ha tenido ningún inconveniente con el exmanager de Mercurio y Magneto, que fue denunciado por Mauricio Martínez.

christian carabias

“Es importante que, en general, todas las personas que han sido víctimas de acoso se junten, hablen, alcen la voz, pero que se haga de una manera congruente, con pruebas, que se llegue a las últimas instancias”, comenzó explicando.

“Siempre he sabido dónde está la línea delgada donde puede haber un acoso”

“Sabemos que es difícil, por el miedo de ser señalados o por los trámites burocráticos, pero es momento de levantar la voz y no hacer menos a las personas”, aseguró Carabias, según una nota publicada por El Universal, México.

Agregando que Berumen le enseñó mucho en su carrera artística: ”Para mí fue un gran maestro, aprendí cómo manejarme en el escenario, el amor por el entretenimiento, cómo llevar una carrera limpia, llevar siempre un mensaje positivo. Me inculcó el respeto por los medios de comunicación, el profesionalismo, así que yo me quedo con esos recuerdos”, afirmó.

“Mi familia siempre ha sido cercana conmigo, nuestro grupo siempre fue muy cerrado. Siempre nos cuidamos de todas las malas situaciones; además, siempre me he sabido manejar, yo entré al medio artístico ya mayor de edad, y siempre he sabido dónde está la línea delgada donde puede haber un acoso”.

“Cambiar el mundo un poco”

También señaló que es importante denunciar estos hechos, pues son malas personas que abusan de su poder en el medio: “Empezar a romper cadenas podridas de gente que trata de abusar del poder, en todos los ámbitos, donde se trata de sacar una ventaja social, política, y aprovechándose de los sueños de las personas. Hacer un ejercicio de responsabilidad nosotros mismos si tenemos una posición de poder, y con ello cambiar el mundo un poco”, aseguró.

“Siempre he escogido el camino largo, el que es a base de talento, de trabajo, y tratando de evitar el contacto con gente que se escucha que tienen esas intenciones de aprovechar su posición de poder”.

Para finalizar habló acerca de su regreso a la banda y lo que siente por subirse nuevamente a un escenario: “Ya había compartido escenario con los boybands, pero nunca de esta manera, antes, aunque no éramos rivales, si veíamos cada quien por el bienestar de su grupo, 28 artistas tienen el mismo objetivo. Es una energía mucho más grande”, declaró.