Conoce los beneficios del “baño de hielo”, la técnica que práctica Michelle Renaud

A través de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Renaud ha compartido con sus más de cuatro millones de seguidores los grandes beneficios que le ha aportado el baño de hielo a su salud.

Según ha mencionado en los videos, todas las mañana al despertar se mete en la pequeña tina antes de iniciar sus tareas.

“Me encanta meterme al hielo y me gusta cómo me siento después”, escribió Renaud junto a una de las primeras fotos en la que se ve practicando la técnica.

A menudo la actriz de 33 años invita a sus seguidores y amigos a sumergirse en la beneficiosa terapia que aprendió de Win Hof, también conocido como Iceman, un atleta holandés famoso por su increíble capacidad de tolerar temperaturas heladas.

Para iniciarse en esta técnica uno de los trucos es mojarse el pecho y el rostro antes de sumergirse, lo que ayudará al cuerpo a entrar en temperatura. Sin embargo, no pensarlo tanto va a ser la pieza clave para no desistir.

Michelle Renaud asegura que tan solo tres minutos es suficiente para empezar a ver grandes cambios. Sin embargo posteriormente hay que calentar el cuerpo por el doble del tiempo que se estuvo dentro del agua.

“Físicamente cuando te metes a los hielos y te estás congelando el cuerpo entra como en un shock, siente que se está congelando, entonces quita toda la sangre de las extremidades y la manda a los órganos para que sobrevivan. Es como un shock de vida para los órganos”, comentó la protagonista de “Quererlo todo”.

¿Cuáles son los beneficios del “baño de hielo”?

Refuerza las defensas

Mejora el rendimiento deportivo

Ayuda a controlar la ansiedad

Aumenta la energía

Mejora la calidad del sueño

Acelera la recuperación tras el ejercicio

Aumenta la fuerza de voluntad y la determinación

Incrementa la capacidad de concentración

Mejora algunos síntomas de la depresión

Reduce la inflamación crónica

Aumenta la creatividad

Por su parte, Michelle compartió a través de sus redes sociales todos los cambios que ha experimentado:

“Me mejoró la calidad de mi piel, se me quito la colitis crónica con la que tanto odiaba vivir, si ando tristona me lleno de endorfinas y salgo feliz. A pesar de estar trabajando tanto y no parar me llena de energía, fortalece mi fuerza de voluntad, aunque no lo crean ser consistente me enseña que puedo lograr todo lo que me propongo. No sé si tiene que ver pero no me he enfermado para nada, puede que esté loca pero creo que rejuvenece y ayuda a quitar la celulitis”, escribió la actriz.

