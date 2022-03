Danna Paola por fin habló de su relación con Eleazar Gómez y lo llama “tóxico”

Danna Paola rompió el silencio y finalmente habló de su compañero en la telenovela ‘Atrévete a soñar’. Con quien además inció una relación amorosa gracias a ese proyecto televisivo, en el cual fueron la pareja protagonista.

Se trata de Eleazar Gómez, de quien contó durante una entrevista para el programa Ventaneando, es una “persona tóxica”. La cantante y actriz además dijo que su tema llamado ‘Calla tú' es como un himno feminista.

Danna Paola

“No me gusta como recordar cosas que no van conmigo”

“Uno pasa y se deshace de personas tóxicas en la vida para celebrar a personas nuevas que llegan y hay que utilizar todas las experiencias a favor, ahora sí que a compartir experiencias”, comenzó la mexicana.

Agregando qué, “no me gusta como recordar cosas que no van conmigo, ahora estoy feliz y agradecida con Dios y con la vida”. Para finalizar, la cantante le envió un conmovedor mensaje a la ex de Gómez, Tefi Valenzuela.

“Hay una mano ahí al lado que puede apoyarte”

“Creo que lo más importante es como lo vuelvo a decir, apoyarnos entre nosotras, entre artistas sea quien sea. Yo creo que lo más importante es saber que hay una mano ahí al lado que puede apoyarte, darte un consejo”, señaló.

Danna Paola

Hace un tiempo Danna confesó que va a dejar de lado la actuación, por un tiempo, para dedicarse de lleno a lo que la hace más feliz en la vida, y ya no estará en la serie española más exitosa de Netflix, Élite: “No. Aunque se haya confirmado una sexta temporada, estoy enfocada en mi música, y esta industria merece tiempo y corazón. Yo estoy en un momento muy pleno con mi música”, aclarando que sí está en su planes regresar a los proyectos de actuación, pero por ahora su enfoque es otro. “Quiero volver a actuar, pero por ahora, no”.

Hay que recordar que la oriunda de Ciudad de México confesó, hace unos meses, que padece de ansiedad, desde la cuarentena, y que dedicarse a la música es lo que la ayuda a calmar las graves crisis que ha sufrido.

“Mi música literalmente, mi mejor terapia es la música, mi familia, bailar, a partir de la cuarentena lo que más aprendí fue el balance entre el trabajo y mi vida personal, tener el tiempo de curarte a ti primero. Primero estás tú, después tú y al último tú, a veces se nos olvida eso”, aseguró en entrevista para el programa Hoy.