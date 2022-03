Martín Urieta revela grandes intimidades acerca de su amigo Vicente Fernández

Martín Urieta estuvo recordando algunas anécdotas que compartió con su gran amigo, Vicente Fernánez. Y aseguró que son muchas más las que no puede comentar, pues son secretos que ‘el Charro de Huentitán’ le confío por la confianza que le tenía.

El cantautor también habló de los problemas de salud que padecía el que según él, fue el galán de muchas damas, y relató la útlima vez que lo vio con vida, de acuerdo con una nota publicada por el medio El Universal, México.

Vicente Fernández

“Chente… yo pienso que todas querían andar con él, a mí me contaba que cuando Cuquita le reclamaba, ‘oye me dijeron que andabas con fulana’ y él le decía, ‘Mira Cuca de todas las actrices de cine nacional, nada más quita a Prudencia Griffel y salí con todas’ así le decía, (risas)”, comenta Martín.

El presidente actual de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) comentó que la última vez que estuvo con el intérprete fue en su rancho Los Tres Potrillos. Y que llevó al cantante Diego el Cigala para que lo conociera, y fue ahí que se dio cuenta de uno de los problemas de salud de su amigo.

“Yo conviví con Vicente muchísimo tiempo, me contó muchísimas cosas que yo no puedo decir, muchas intimidades que ella (Olga) no sacó…Y estuvimos platicando, comimos con él, fue antes de que se accidentara. Lo que sí sé es que él nos dijo que caminando en el campo de repente no le respondió su pierna y que cayó, lo levantaron y yo intuyo que cuando se cayó fue por su problema que traía”, señala.

“Sí estaba muy mal de su oído, ya no escuchaba”

El compositor del gran éxito “Mujeres divinas” indicó que en esa reunión Vicente le quería mostrar sus caballos a él y al Cigala, pero le resultó difícil levantarse. “Ahí comiendo que se estaba tomando sus tequilas, le dijo doña Cuquita, ‘ya párale’ y él dijo, ‘no, estoy con mis amigos’, pero se paró para mostrar los caballos y ya era muy difícil pararse”, relató.

Asimismo, Martín dijo que Fernández tenía dificultad para escuchar, pero que seguramente sería por la edad: “Sí estaba muy mal de su oído, ya no escuchaba, yo creo que era por la edad, los genes tienen mucho que ver, su mamá y su papá se murieron de cáncer, él tuvo cáncer en la próstata, en el hígado, tenía un clavo de titanio en la rodilla y creo que todo eso le afectaba”.

Para finalizar, declaró que a su parecer Pablo Montero no da la talla interpretando a su amigo, pues la voz de Don Chente era única. “Esta difícil porque la voz de Vicente era impresionante, cualquiera que pusieran iba a dejar que desear”.

“Pienso que estaba muy documentada la señora Olga”

“Incluso en esa comida que tuvimos, Vicente estuvo presumiendo al Cigala que su voz estaba casi igual que cuando empezó, lo que pasa es que yo pienso que sus piernas ya no le respondían para seguir en palenques y demás”.

Para finalizar, aclaró que Televisa hizo todo el procedimiento para pedir los permisos de las canciones que usarían en la bioserie. “Si nos pidieron permiso para usar canciones, la de “Acá entre nos’ y ‘Mujeres divinas. No he tenido comunicación con su familia han estado herméticos”.

“Pienso que estaba muy documentada la señora Olga, hay muchas cosas que incluso yo no sabía, yo ya leí el libro, incluso habla un poco de mí, habla de cómo escribí ‘Mujeres divinas’… Había cosas que no sabía, ahí ella escribe que había una rivalidad entre él y José Alfredo Jiménez, creo que se limaron asperezas hasta tiempo después”.