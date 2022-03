Películas basadas en video juegos ¿Las conoces?

‘Assassin’s Creed’

Está basada en la serie de videojuegos ‘Assassin’s Creed’ de Ubisoft, que a su vez se inspiró en la novela ‘Alamut’ de Vladimir Bartol. El elenco principal incluye a Michael Fassbender, Jeremy Irons, Michael K. Williams, Marion Cotillard y Ariane Labed. La película está ambientada en el mismo universo que los videojuegos, pero presenta una historia original que expande la mitología de la serie.

La trama sigue a un hombre moderno llamado Callum Lynch que, a través de una máquina llamada Animus, explora los recuerdos de su antepasado Aguilar de Nerja, miembro de la Hermandad de Asesinos durante la Inquisición española, para obtener las habilidades de un Maestro Asesino y luchar contra la Orden de los Templarios.

‘Prince of Persia’

La película está basada en el videojuego de 2003, ‘Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo’, con algunos elementos de los también videojuegos ‘Prince of Persia: El Alma del Guerrero’ y ‘Prince of Persia: Las Dos Coronas’, todos desarrollados y publicados por Ubisoft Montreal.

La película está protagonizada por Jake Gyllenhaal como el Príncipe Dastan, Gemma Arterton como Tamina, Ben Kingsley como Nizam, y Alfred Molina como el jeque Amar. Fue la cuarta película bajo la bandera de Walt Disney Pictures en recibir una clasificación PG-13 por la MPAA.

‘Silent Hill’

Dirigida por Christophe Gans y protagonizada por Radha Mitchell, Laurie Holden, Sean Bean, Alice Krige y Jodelle Ferland. Siendo escrita por Roger Avary, la película está basada en el videojuego homónimo de Keiichiro Toyama. Durante sus cada vez más frecuentes y peligrosos episodios de sonambulismo, la pequeña Sharon habla de un lugar misterioso: Silent Hill. Decidida a enfrentarse a la enfermedad de su hija, Rose descubre que Silent Hill bien podría ser un pueblo desierto en Virginia. En contra del consejo de su esposo, Rose decide llevar a Sharon allí.

Cuando entran en este lugar sombrío, Sharon desaparece. Rose intenta encontrarla, pero rápidamente se da cuenta de que no hay nada normal en la ciudad. Envuelta en niebla, poblada de extrañas criaturas, invadida regularmente por una oscuridad que literalmente transforma todo lo que toca, esta otra dimensión revela poco a poco sus terroríficos secretos. Con la ayuda de Cybil, una policía que también se ha adentrado en este siniestro mundo, Rose emprende una búsqueda frenética para sacar a su hija de las garras de Silent Hill. Las pistas se convierten en evidencia, lo que le permite a Rose revelar la horrible maldición que se apoderó de la ciudad hace treinta años.