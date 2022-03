Andrea Legarreta estuvo en este grupo musical de Luis de Llano

Andrea Legarreta lleva una larga carrera artística gracias a que comenzó desde muy pequeña en la televisión, como modelo para comerciales. Y pocos saben que tuvo una corta experiencia como cantante, en un grupo llamado ‘Fresas con crema’, del cual era manager Luis de Llano, acusado de abuso por Sasha Sokol.

Luego de intentar ser cantante, alternó la actuación con la animación, pero confesó que llegó un momento en el que tuvo que decidir con cual rol quedarse. En la actualidad, Legarreta es la reconocida imagen del programa Hoy, y tiene una carrera consolidada como conductora.

Andrea Legarreta

Pero muchos aún la recuerdan en sus interpretaciones en telenovelas, a las que no ha vuelto. En una entrevista con Faisy, la actriz reveló por qué no ha trabajado más en los melodramas, y cómo rechazó un rol protágonico para Televisa.

La esposa de Erik Rubín comenzó relatando cómo fue construyendo su carrera: “El periodista Guillermo Ochoa me invitó, y me habló: ‘Oiga, le interesaría venir a hacer los espectáculos, voy a regresar’. Porque él tenía el programa Hoy mismo, muchos años no estuvo y regresó y yo: ‘este ¡Sí!’ y me pregunto: ‘¿usted sabe leer el prompter?’”, la conductora continuó recordando que dijo mintió a esa pregunta, para que le diera el puesto.

Legarreta era favorita para protagonizar la telenovela Tres mujeres

“Con él yo tenía que proponer todo: yo armaba mis notas, me iba a las alfombras rojas, entrevistaba e íbamos a editar. Ahí aprendí muchísimo con él”, agregó. Pero al pasar dos años, el show cambió de nombre y a Andrea se le presentó la dura decisión de elegir entre quedarse con el programa o protagonizar un dramático.

“Ahí me dijeron: Hoy mismo se va a convertir en Hoy y va a salir todos los días’. Porque cuando Guillermo Ochoa regresó sólo era los sábados y entonces yo estaba audicionando para una telenovela. Y me dijeron que tenía que elegir entre protagonizar la telenovela, que era Tres mujeres, que fue un trancazo o conducir y entonces preferí la conducción, y aquí estoy”, explicó Legarreta.

“Campechaneaba entre actuar y conducir”

Además, la conductora recordó cómo fue que comenzó en el grupo juvenil Fresas con crema de los años 80, de Luis de Llano. “Como a los 15 años dije: hay que salirnos de la actuación. Porque llega un momento en que no pareces niña ni señorita y no sabes si hay papeles para ti’. Me dediqué a estudiar y de repente un día me dicen que va a haber audiciones para el grupo Fresas con crema. Fui al casting y duré media hora”, comentó entre risas.

“Luis de Llano, quien era el que llevaba a Fresas con crema. Me invita a un programa que se llamaba Música futura. Entonces entro, sin imaginarme, a la conducción. Entonces campechaneaba entre actuar y conducir”, concluyó.