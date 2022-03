Así se grabó el nuevo video de Evaluna Montaner

“Si tú estás aquí nada me falta. Ven, mi tormenta contigo se calma”. Evaluna Montaner exclama mientras pasea en pleno atardecer en el histótico tranvía histórico de Buenos Aires, la locación elegida para el video de su nuevo sencillo “Refugio”.

Su regreso a la música, a pocos días de convertirse en madre, emocionó a los fanáticos que elogiaron la canción en las redes sociales. “Hermosa alabanza a nuestro Padre Dios. Tu voz es un bálsamo para mis oídos Evaluna muchas felicidades que Dios te siga bendiciendo siempre”, y “Al final todo se trata de ti y él, y en esta canción lo transmites, su amor por ti va mas a ya de todo, hermosa canción, tu generación es bendecida al tener un pilar como tu”, expresaron.

Ella con emoción también agradeció el apoyó y dio su opinión sobre la canción, que según dijo, la ha acompañado durante estos dos últimos años. “Refugio es un sentir que canto hacia arriba pero que también está siendo cantada hacia mí desde adentro”.

Detrás de la realización del video de “Refugio” estuvo la productora y su madre, Marlene Salome, quien también elogió el resultado: “Hija, trabajar contigo es la felicidad. Amo como quedó, además de trabajar con un gran equipo, contigo no hace falta demasiado porque tú eres luz. Te amo y es un privilegio servirte”.

Camilo se sumó a los elogios a su esposa, y madre de su futuro bebé Índigo con un nostálgico mensaje. “Toda mi admiración por ella. Por ser columna vertebral de este hogar que somos. Por ser una artista libre, honesta, real, reflejo de luz que viene de adentro. Me acuerdo cuando grabaste esa voz en el hotel de Barcelona, y nos hiciste llorar.Te amo. Y amo REFUGIO”. Evaluna reaccionó a sus palabras y exclamó: “Te amo tanto! Este post me hizo llorar a mí. Gracias amor”.

La familia Montaner espera con ansías el nacimiento de Índigo, el primer bebé de Evaluna. Según exclamaron en su su podcast “La Sala”, ha sido el acontecimiento más importante en la familia que inició la cuenta regresiva para recibir al nuevo integrante. Las redes sociales se han convertido en una bitácora del embarazo más esperado por Evaluna, quien admitió su lucha contra la infertilidad.

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo. Luego se expresó emocionada por poder compartir la buena noticia con los seguidores: “Es genial poder compartirlo porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad si no también con la espera”, agregó.