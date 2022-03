Christian Nodal entre la mala suerte y las cancelaciones en su gira

El cantante Christian Nodal vuelve a tener problema en su gira, y esta vez tuvo que cancelar su presentación en Medellín, Colombia, por problemas en los vuelos. Recientemente, el cantautor fue abucheado en un show en Chihuahua por iniciar cuatro horas tarde, luego tuvo que cancelar e Colima; ahora tuvo un problema que le impidió presentarse en Colombia, lo que generó un gran molestia entre sus seguidores.

“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque me es imposible estar ahí para cantarles. Tomé dos aviones diferentes, hubieron dos fallas técnicas y el clima no estuvo de nuestro lado; todo se salió de nuestro control”, señaló en una historia en su Instagram.

Al cantante le ha costado mantener una continuidad en su carrera, por las cuestiones personales que le han generado algunos cambios e inestabilidad emocional.

Nodal entre cancelaciones y problemas

Desorden en Medellín porque Christian Nodal no llegó al concierto programado en el Atanasio Girardot. Pese a que el artista pidió disculpas a sus seguidores y alegó que no pudo llegar por problemas climáticos, algunos manifestaron su descontento tirando sillas.

Christian Nodal que ni piense regresar a Medellín, es la segunda vez que lo hace. — marianadangond1 (@marianadangond1) March 27, 2022

@sicsuper Si Nodal no va al concierto, los empresarios deben devolver todo el dinero, por que la gente fue a ver a Christian Nodal, no a jessi uribe ni a nadie más, hizo mojar a gente que pago boletas generales carísimas, palcos de más de 10 millones, #PaloterapiaNodal 😂 — Angelica Gómez (@angelic269) March 27, 2022

Concierto de Nodal SIN NODAL. A esta hora el público muestra su descontento. pic.twitter.com/8y8vdNbAku — Daniela Quintero C. (@Daniq1509) March 27, 2022

📹| Christian Nodal ofrece una explicación, acerca de lo sucedido anoche en Medellín, Colombia. pic.twitter.com/sFtTqRwGZW — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) March 27, 2022

“Fuimos a un concierto de Christian Nodal, y no salió Christian Nodal”, “sabía que tenía que haber pasado algo para que Christian Nodal no apareciera, espero y la gente comprenda la situación, no paraba de llover. Esperemos que no se cancele el concierto definitivamente y lo muevan a otro día”, “¿Cómo será de malo un concierto de Christian Nodal, que ni él va?”, escribieron algunos usuarios en Twitter.

La gira Forajido incluye shows en México y Sudamérica para este primer semestre del año.