De qué trata y dónde ver la telenovela “La herencia”

El poder, la tragedia y una dura prueba para la familia Montes, parecer ser los ingredientes infaltables de la historia que protagonizan Michelle Renaud y Matías Novoa, en la nueva telenovela “La Herencia, un legado de amor”. El melodrama ha generado mucha expectativa entre el público incluso antes de su esperado estreno este 28 de marzo.

La telenovela está ambientada en la hacienda Santa Catalina. La historia muestra la vida de Don Severiano y sus cinco hijos adoptivos quienes enfrentan la inesperada muerte de su padre, así como la llegada de una media hermana que ha sido incluida en el testamento. Se destacan las participaciones de Eduardo Palomares, Daniel Elbittar, Julián Gil y Leonardo Daniel.

El papel antagónico “Déborah Portillo”, estará a cargo de Elizabeth quien regresa a las telenovelas tras al menos cinco años alejada, luego de éxitos como La fea más bella, Corazón indomable y Amorcito corazón. “Ya hacía falta... El personaje que me proponen es el de villana, es un personaje muy bello en toda la extensión de la palabra, me estoy divirtiendo muchísimo, creo que era el momento adecuado, las cosas se dieron a favor para que yo estuviera aquí”.

Michelle Renaud dará vida a “Sara del Monte”, un personaje del cual adelantó algunas novedades. “Estamos tratando de que la gente entienda que la herencia más importante que puede dejar un ser humano es el amor que da, el cómo trata a las demás personas, es algo que se necesita porque escuchamos ´herencia´´ y pensamos en dinero , pero eso no importa, el dinero se acaba, importa el corazón, las memorias que dejamos en otras personas”, destacó a la prensa local.

Tiaré Scanda, quien es recordada por el personaje Casilda, también participa en esta producción, con el personaje Rosa, esposa de “Próspero”, interpretado por Julián Gil. “Hace muchos años que no hacía telenovelas, casi que ya no me acordaba de la dinámica, que es mucho trabajo, llamados muy madrugadores, pero se ha dado un ambiente muy bonito... Rosa es una persona muy mala, es clasista, es muy pretenciosa, para ella vales lo que tienes”.

El melodrama, cuyo tema central “La Malagueña”, es interpretado por Ángela Aguilar, estrena este 28 de marzo en horario estelar , 8:30 p.m, a través de Canal de las Estrellas. Varios de los actores del elenco invitaron al público a sintonizar el estreno y apoyar esta coproducción de Televisa y Univisión, uno de las telenovelas más esperadas de 2022.