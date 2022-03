Lo que dice el libro de Olga Wornat, sobre este integrante de la familia Fernández

Vicente Fernández Jr., hijo mayor de ‘el Charro de Huentitán’, tuvo que aclarar una delicada acusación, por la que todo el mundo volcó la mirada a la famosa dinastía. Esto, debido a un supuesto vínculo con los carteles de drogas.

Este rumor comenzó a circular tras el lanzamiento del libro de la periodista Olga Wornat, El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández. Quien aseguró que un integrante de la dinastía Fernández está relacionado con una persona que era líder del narcotráfico.

Gerardo Fernández

“Yo nunca hablé con esta periodista”

Para la revista TvyNovelas, Vicente explicó, hace un tiempo, que la periodista trató de contactarlo, para corroborar la información, pero este se negó a hablar con ella. Por eso ahora el hijo de Vicente Fernández indicó que esta deberá comprobar todo lo que en su manuscrito dice.

“Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”, expresó el también cantante a la revista de espectáculos.

El manuscrito revela aspectos íntimos y muy delicados de la familia, entre ellos: infidelidades y traiciones por parte de los hijos de Don Chente. Además, la periodista comentó en una entrevista que le hizo Julio Astillero que en su obra van a conocer detalles del secuestro de Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr.

También, asegura que es Gerardo, hijo del cantante, el que se quedará con el legado de Vicente por la forma en que se ha manejado dentro de la dinastía: “Descubro a uno de los hijos de Vicente Fernández y es ahí en donde se desata todo el nudo de la historia que va a sorprender mucho”.

“Nacho Coronel iba a comer al restaurante de Los Tres Potrillos”

“Gerardo es el hijo de en medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, tiene relaciones turbias, que fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los palenques. Además de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández”, comentó.

Asimismo, la periodista implica a Gerardo como amigo de Ignacio Nacho Coronel, un fallecido narco, el cual fue uno de los líderes del Cártel de Sinaloa. Y aunque Wonat aclaró que no pudo obtener ninguna entrevista con estos personajes, sí fue confirmada la versión por algunos testigos.

“(Nacho Coronel) iba a comer al restaurante de Los Tres Potrillos. Describo la situación y está contada por testigos. A quien le vendía los caballos, porque Nacho Coronel coleccionaba caballos, y todavía continúa en esa línea de relaciones de hermanos”, expresó la argentina.