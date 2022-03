Exatlón All Star: así fue la eliminación de Nataly

Los programas de concursos y competencias son uno de los formatos más populares en la televisión. Por eso no es de extrañarse que gran parte de los televidentes estén entusiasmados por un show como Exatlón All Star. Pero en la jornada pasada, varios de los seguidores de la participante Nataly Gutiérrez quedaron devastados al ver que fue eliminada.

Luego de haber manifestado su frustración en varios retos perdidos y de comentar lo mucho que extrañaba a su familia en ocasiones anteriores, la atleta se despide de la competencia con un mensaje inspirador para muchas mujeres.

Así eliminaron a Nataly de Exatlón All Star

En la jornada del domingo 27 de marzo, un nuevo desafío en Exatlón All Star se desarrolló y por supuesto dejó a un participante fuera de la competencia. Y en este caso se trató de Nataly Gutiérrez quien venía representando a una de las mejores competidoras y quien se había estado destacando en el equipo rojo.

Durante la ronda de eliminación en la que se involucró una carrera, la atleta tuvo algunos problemas que la llevaron a su eliminación, siendo esto una lesión en su rodilla, lo suficientemente relevante como para llamar la atención de los médicos del lugar. Sin embargo, la situación no pasó a mayores e incluso logró ganar el evento en cuestión.

Pero de cara a su “última vida” dentro de la competición, la candidata que rápidamente se posicionaba como una de las favoritas a ganar Exatlón All Star terminó siendo eliminada tras haber sido derrotada por Javi Márquez.

La despedida de Gutiérrez y su polémico mensaje

A propósito de su salida de Exatlon All Star, Nataly aprovechó para dedicarle un mensaje a sus compañeros de equipo y a los televidentes, comentando que su alegría por poder encontrarse de nuevo con su familia, además de dejar un ejemplo de feminismo en la televisión mexicana.

“Me voy contenta porque voy a poder ver a mi hija, estar con Javier, mi mamá y mi abuelita. Le quiero decir a las mujeres que sí es difícil ser mamá, es una gran responsabilidad, pero no por eso no podemos abandonar nuestros sueños, luchar y desarrollarnos profesionalmente. Espero haber motivado a muchas mujeres para que luchen”, comentó “Dynamom”.

Pero también aprovechó los reflectores para arrojar algo de luz sobre la pasada polémica que tuvo con otra concursante, Zudikey Rodríguez, tildándola de hipócrita. Y de cara a su salida del programa, la atleta aclaró que solo se trató de un momento durante la competencia, más no sentía nada en contra de ella.

“Ese juego por la supervivencia fue muy estresante, todo el equipo tenía mala actitud, la convivencia con el equipo sí se fue deteriorando. Con Zudikey no tengo nada personal, en la quinta temporada llevamos una buena relación, pero al empezar el All Star nos distanciamos, nunca le he hecho nada y no fue la misma. El haber dicho eso fue parte del juego, del estrés y la frustración que tenía”, dijo la concursante.

Nataly se notaba cansada de participar en la competencia

En más de una ocasión se pudo ver a Nataly llorando de frustración tras haber perdido algún reto de Exatlón All Star, mostrando su inconformidad dentro del programa, además de haber comentado en un par de ocasiones que extrañaba a su familia.

Pero en el programa del pasado martes, 22 de marzo, la atleta no aguantó más y luego de haber permanecido aislada de su grupo durante gran parte de los eventos, decidió romper una de las reglas más cruciales de la producción: retirar su micrófono.

Luego de haber estado caminando por la playa durante unos minutos con su micrófono en la mano, el jefe de piso del programa se acerca a ella y la reprende, comentando en tono serio: “No entiendo en qué forma puedo decirles que no pueden quitarlo. Pero no lo pongas en ningún lugar”.

