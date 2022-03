La vez que Jada Pinkett Smith engañó a Will Smith con August Alsina, amigo de su hijo Jaden Smith. / Foto: Facebook

En junio de 2020, por medio del programa Red Table Talk para la aplicación de Facebook, Jada Pinkett Smith entrevistó su esposo Will Smith, con quien crió dos maravillosos hijos Jaden y Willow Smith, para este episodio, que fue un especial del Día del Padre, reveló varios íntimos secretos de su relación con el actor que le dio vida a ‘El Príncipe del Rap en Bel-Air’ y que sin lugar a dudas con estas revelaciones, dejó a más de uno boquiabierto.

“En este episodio especial del Día del Padre, Jada se sienta con Will para una de las conversaciones más íntimas y vulnerables que la pareja haya compartido. Will y Jada reflexionan sobre sus 23 años como padres, incluidas las lecciones que aprendieron, los fracasos que superaron y cómo el divorcio de Will de su primera esposa dio forma a su enfoque como padre y esposo. Además, videos caseros de la familia Smith nunca antes vistos y sorpresas del Día del Padre de Trey, Jaden y Willow”, agregaron en la descripción del video en Facebook.

La polémica ocasión en la que Jada Pinkett Smith engañó a Will Smith con el amigo de su hijo Jaden

En este episodio la pareja repasó los duros momentos en su relación pero hubo uno en particular que dejó en shock a todos los espectadores y fue cuando Jada Pinkett Smith reveló que engañó a Will Smith con el cantante y rapero August Alsina, amigo de su hijo Jaden Smith, en pocas palabras, tuvo un amorío con el rapero mientras ella y el actor se encontraban en un periodo de separación. “Decidimos que nos íbamos a separar por un período de tiempo y tú vas a descubrir cómo hacerte feliz y yo voy a averiguar cómo hacerme feliz a mí mismo”, agregó Will Smith.

Will Smith le fue infiel a Jada Pinkett Smith

“A partir de ahí, con el paso del tiempo, me metí en un diferente tipo de enredo con August” y “Tenía mucho dolor y estaba muy rota por dentro”, comentó Jada. Por úlitmo ambos comentaron “Nos vamos juntos, nos morimos juntos. Un mal matrimonio de por vida”. Por otro lado, meses más tarde, Will para la revista GQ reveló que Jada no fue la única que había tenido un relación extra-marital en todos esos años de matrimonio, en pocas palabras, también le fue infiel a su esposa.