“Esto es lo que hago y lo que me gusta hacer”, Marc Seguí presenta su álbum ‘Pinta y Colorea’

El cantautor español Marc Seguí presenta su más reciente material discográfico “Pinta y Colorea” tras el éxito del sencillo ‘Tiroteo’ junto a Rauw Alejandro y Pol Granch lo que lo llevó a conseguir 6 discos de platino en España y un disco de oro en Estados Unidos. Con este álbum, el cantante se convierte en uno de los principales embajadores del denominado ‘Nuevo Pop’ e invita a todos los oyentes a dar un giro de 360 grados.

Escucha ‘Pinta y Colorea’ en Spotify:

En entrevista, Marc Seguí reveló de dónde surgió el nombre del álbum “El título de ‘Pinta y Colorea’ fue lo último que hice, ya tenía todo el álbum creado pero no sabía que poner, pero con la imagen visualmente, los colores y el también era para mí como salirse de la raya por eso está mal coloreado, tenía la portada hecha y así surgió el nombre, porque también son esos cuadernos para niños pequeños y al final se quedó ese nombre”.

Por otro lado, comentó que la idea del disco surgió ya que Marc llevaba aproximadamente un año haciendo música “Había pasado lo de ‘Tiroteo’ y quería dar un paso sobre la mesa y quería mostrar mi primer trabajo para enseñarle a la gente que esto es lo que hago y lo que me gusta hacer”.

Marc Seguí presenta su más reciente material discográfico “Pinta y Colorea”. / Foto: Cortesía

Marc compartió que lo que más le gusta cuando se trata de hacer música es crear, entrar en un estudio y simplemente escuchar acordes que al final pueden surgir melodías, letras que después se convierten en canciones “Me gusta ver que la idea tiene magia”.

Añadiendo a lo anterior, Seguí comentó que es lo que siente cuando se sube a un escenario “Al principio era como subirme a una nube, estaba muy nervioso y era entrar y salir, sentía que estaba volando, ahora siento unos nervios previos y salgo y disfruto con la gente es un sitio donde quiero estar siempre”.

Ve el videoclip oficial de ‘360′ en YouTube:

Hace un par de años, Marc se encontraba en un almacén doblando ropa y jamás imaginó que llegar a crear música y que millones de personas escucharan sus temas podría pasar “Cuando empecé a hacer mis propias canciones yo supe que tenían algo, y pensé que podían llegar a gustar, pero no al nivel de viajar y estar aquí en México, no me lo esperaba, la única que creía en mí era mi mamá y no lo acabo de asimilar, simplemente lo vivo, lo disfruto y que venga lo que tenga que venir”.

Además, reveló que cuando canta revela sus emociones y ver que otra persona esta coreando sus canciones es un sentimiento inigualable “Me gusta conectar con gente que está lejos de mí”.

Marc Seguí presenta su más reciente material discográfico “Pinta y Colorea”. / Foto: Cortesía

“Soy mucho de lo que piensas lo atraes, mi madre es muy creyente de las energías, me gusta escuchar mi música, cerrar los ojos y verme en un estadio lleno, cantando esas canciones y que la gente canta conmigo, se trata de meditar y atraer las buenas vibras, si tú crees es lo único que importa”. Comentó que el apoyo de la familia y los amigos hacen mucho más fácil este proceso “Si para mí esto es un sueño, para mi madre es aún más”.

Marc Seguí presenta su más reciente material discográfico “Pinta y Colorea”. / Foto: Cortesía

