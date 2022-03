Britney Spears arremete contra su ex Justin Timberlake por usarla para “fama y atención”

La cantante Britney Spears acusó a los miembros de su familia y a su exnovio, Justin Timberlake, de usar su nombre para “fama y atención”. En una publicación de Instagram el lunes 28 de marzo, que desde entonces ha sido eliminada, Spears criticó a su madre Lynne Spears y a su hermana Jamie Lynn Spears por escribir memorias sobre su familia.

También criticó a Timberlake, cuyo álbum de 2002 “Justified” contenía varias canciones mordaces que aludían a su reciente separación de Spears. “Recibí una llamada anoche de Jesús y ¿sabes lo que dijo? Querido niño... tu mamá tenía una ración con su libro en el momento exacto en que más la necesitabas... todo para QUÉ ??? FAMA y ATENCIÓN”, escribió junto a una foto de ella con Timberlake, según Newsweek.

Instagram eliminado de Britney Spears

“Se sirvió con su primer disco usando tu nombre alegando que lo ensuciaste!!!!” continuó. El álbum debut en solitario de Timberlake incluía la popular canción de ruptura “Cry Me a River”. El video musical presentaba a una modelo que se parecía mucho a Spears, mientras que la letra insinuaba fuertemente que ella engañó a Timberlake, poniendo fin a su relación.

Britney Spears aprobó el video de “Cry me a river”

En una entrevista de 2011 con Rolling Stone, Spears describió el video como desesperado. “Me llamó y supuestamente quería que volviéramos a estar juntos o lo que sea, pero detrás de eso estaba: ‘Y, por cierto, estás en un video que saldrá’. Eso se metió. ‘No te preocupes por eso. No es gran cosa’”, reveló. “Así que el sello discográfico llamó y dijo: ‘Si quieres cambiar esto, puedes hacerlo’. Tuve el poder de decir no al video. Pero no lo hice, porque pensé: ‘Oye, es tu video’”.

“No lo había visto. Luego salió y dije: ‘¡Debería haber dicho que no a esta mi#$%!’”, Continuó, y agregó: “Pero esa fue una excelente manera de vender el disco. Él es inteligente. Chico inteligente”. Aunque “Cry Me a River” ayudó a lanzar la exitosa carrera en solitario de Timberlake, recientemente ha sido criticado por explotar a Spears para promocionar su música y perpetuar el lenguaje sexista en el proceso.