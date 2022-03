Lety Calderón reveló el terrible episodio de broncoespasmo que le obstruyó la respiración

La salud de Lety Calderón se ha vio comprometida luego de sufrir una afección en los pulmones que requirió de supervisión dentro de un hospital de la Ciudad de México. A pesar que desde hace varias semanas la actriz de “Esmeralda” ha revelado las distintas enfermedades que ha padecido, la gravedad del broncoespasmo no se iguala con ninguna.

El duro episodio que comprometió su respiración la hizo pensar que iba a morir a los 53 años de edad.

“Hace poco me dio un espasmo bronco respiratorio”, contó Calderón en el programa de televisión “Sale el sol”. “Sentí que me ahogaba y que me moría, me asusté muchísimo”, agregó.

Según reveló Lety, lo más difícil fue ver la desesperación de Luciano –su pequeño hijo con Síndrome Down- durante el terrible momento.

“Me decía: ‘Mamá, no me puedes dejar, ¿qué voy a hacer sin ti?’”, mencionó Leticia. “Me dio un sentimiento que le dije: ‘Por eso tenemos que apurarnos a que aprendas a hacer las cosas, para que yo el día de mañana, no ahorita, espero en Dios, el día de mañana que yo me tenga que ir, estés preparado para vivir solo’. Él y el otro (Carlo)”.

El broncoespasmo es un síntoma de la bronquitis que se produce por la tensión de los músculos que recubren las vías respiratorias, lo que impide que entre o salga aire de los pulmones por el estrecho conducto.

“Juro por Dios que sí me abrió los ojos de decir: ‘¡Qué tal si me hubiera muerto!’. De verdad no pude respirar por un par de minutos o no sé cuánto”, sostuvo.

Lety Calderón reveló que una de sus reacciones fue correr al baño a echarse agua, por lo que posteriormente pensó como hubiese sido que sus hijos la encontraran muerta.

La querida actriz mexicana es una de las tantas artistas que fue hospitalizada en 2021 por una neumonía producto del COVID-19, pero luego de cumplir con su tratamiento pudo volver recuperada a casa.

Durante la entrevista Lety aseguró que ya sabe quién cuidará de sus hijos en el caso de que en alguno momento ella ya no esté.

“Yo ya decidí que cualquier cosa que pase, mi familia es la que tiene que responder por mis hijos, nadie más”, mencionó.