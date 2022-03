Lucero Mijares sorprende con radical cambio de look

Dentro del mundo del espectáculo, los cambios de look en las celebridades suelen ser frecuentes, muchas veces producidos por las nuevas tendencias. Y Lucero Mijares no es la excepción a esto ya que la joven cantante ha sorprendido a sus fanáticos y seguidores con un nuevo aspecto completamente diferente al que está acostumbrado a llevar.

La adolescente está acostumbrada a llevar una abultada cabellera llena de rulos en color ligeramente castaño. Pero todo indica que la joven artista ha decidido cambiar su apariencia, lo cual recuerda un poco a uno de los looks que su mamá llevaba hace muchos años.

El nuevo look de Lucero Mijares

A través de su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, “Lucerito” decidió compartir algunas fotos en las que aparece tras bambalinas en diversas obras de teatro, a propósito del Día Mundial del Teatro celebrado el 27 de marzo. En ellas, la hija de Lucero y Manuel Mijares sorprendió a sus seguidores mostrando una cabellera de longitud media completamente lacia y rubia.

En las primeras imágenes se puede ver como Lucero Mijares posa con algunos compañeros de teatro mientras lleva su nuevo look con un corte estilo bob largo con flequillo disparejo en tono rubio cremoso muy lacio, parecido a uno de los looks que llegó a usar su mamá hace varios años.

En las otras fotos se puede apreciar su clásica apariencia compuesta por un cabello enrulado y abultado en color castaño. Aunque también llama la atención una foto en la que se muestra posando con lo que parece ser una peluca pelirroja.

En la descripción de la publicación, la joven cantante escribió: “Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz! Que nunca muera el teatro! Los amo”, agregando también que tiene más fotos en su galería pero que Instagram le deja publicar 10 fotos por carrusel.

Los comentarios de sus seguidores

Tan pronto Lucero Mijares publicó las fotografías referentes al Día Mundial del Teatro, varios de sus seguidores notaron el cambio de look radical de la joven intérprete y le dejaron diversos comentarios comentarios en el post, con muchos de ellos elogiando su nuevo aspecto rubio.

“Pero que hermosa te ves de pelo rubio”, “Estás igualita a tu mamá con esa cabellera”, “Tremendo cambio Lucerito, llevas una peluca o qué onda?” fueron algunos de los comentarios que sus seguidores le dejaron.

Por supuesto, también abundan los comentarios en relación al mundo del teatro y lo que representa para muchos de sus seguidores, con varios mensajes de apoyo y agradecimiento por participar y difundir este tipo de arte.

“Hermosita, gracias por siempre valorar las cosas importantes como el teatro. Te queremos y admiramos siempre”, “Amo muchísimo que seas parte de un mundo tan mágico como es el teatro. Esperamos que sigas creciendo como artista y un día podamos disfrutarte en una obra” y “Me encanta saber que amas el teatro! Un lugar mágico y una vez que estás en el escenario no puedes parar! Qué viva el teatro”, comentaron algunos usuarios.

Su mamá también participó en la publicación dejando un comentario sobre lo que representa el teatro y lo alegre que está que su hija se sienta atraída por este tipo de arte escénico.

“Un mundo de arte y magia… qué alegría me da que ames tanto algo, que siendo tan joven tengas esa pasión que te lleva a perseguir y lograr tus sueños”, escribió la intérprete de “Electricidad” en la sección de comentarios del post de su hija.

