Madre de Will Smith rompe el silencio tras el drama de los Oscar

Carolyn Smith está radiante de orgullo después de que su hijo superestrella Will Smith finalmente ganó un Oscar. “Sé cómo trabaja, lo duro que trabaja... He estado esperando y esperando y esperando. Cuando escuché el nombre, simplemente dije, ‘¡Sí!’”, dijo la madre del actor en una entrevista exclusiva con 6abc.

En la noche más importante de Hollywood, se levantó temprano y fue la primera en enviar un mensaje de texto en el chat grupal especial de la familia. “Empecé diciendo: ‘Buenos días, tenemos que desearle buena suerte al tío Will”, recordó Carolyn Smith. Pero nadie hubiera predicho cómo se desarrollaría la noche más importante de los actores.

Mientras la familia Smith se reunía en su casa familiar en los suburbios de Filadelfia, la madre, las hermanas y otras personas del actor se vistieron y se reunieron alrededor del televisor para ver a su héroe. Pero antes de que se anunciara el premio, hubo un momento muy incómodo y sorprendente cuando Will Smith subió al escenario y abofeteó a Chris Rock después de que el comediante bromeara sobre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, y su lucha contra la caída del cabello.

Will Smith sorprendió hasta a su madre con su actitud en los Oscar

El famoso actor nacido y criado en el oeste de Filadelfia, que siempre parecía tranquilo y sereno, perdió los estribos. Incluso la madre de Smith admite que estaba sorprendida. “Es una persona muy equilibrada, sociable. Esa es la primera vez que lo veo salir disparado. La primera vez en su vida... Nunca lo he visto hacer eso”, dijo Carolyn Smith.

Pero la familia dice que ese momento no lo define y que el actor pone a su familia primero, que es cariñoso y el que mantiene unida a la familia. La hermana menor de Will Smith, Ellen Smith, dice que ha visto a su hermano sobresalir constantemente bajo presión y bajo los reflectores de Hollywood. “He tenido conversaciones con él, y realmente me rompió el corazón escuchar las cosas que dijo que tuvo que pasar para llegar a donde está”, dijo.