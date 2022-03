Óscar 2022: así fue el homenaje a las celebridades fallecidas

La edición número 94 de los prestigiosos Premios Óscar será recordada por sus momentos polémicos. Sin embargo, la gala también emocionó al público con un nostágico homenaje a los actores y personalidades de la industria cinematográfica que fallecieron durante el último año.

Para sorpresa del público, una de las actrices más reconocidas en México y el mundo, Carmen Salinas, apareció entre los íconos del entretenimiento que han dejado un gran vacío en las pantallas. Salinas, fallecida en diciembre de 2021, se destacó en las telenovelas mexicanas pero también en algunas producciones de Hollywood, como “Men on fire”, donde actuó junto a Denzel Washington.

Otro mexicano incluido en el In Memoriam fue Felipe Cazals, cineasta reconocido por producciones naciones e internacionales como Canoa, Las Poquianchis y El Apando. La muerte del guionista a sus 84 años, enlutó el mundo artístico que reaccionó con nostalgia y condolencias a su familia. “Gracias por darle tanto al cine”, se leyó en las redes sociales del Guanajuato Film Fest.

Jamie Lee Curtis también rindió un homenaje a la aclamada Betty White, quien murió el pasado 31 de diciembre, pocos días antes de cumplir los 100 años. Su carrera abarcó más de 70 años con exitosas producciones tanto en cine como en televisión, pero también se destacó como una gran activista por los derechos de los animales, destacó Curtis.

Betty White y el mensaje de Ryan Reynolds por su muerte (Agencias)

En el momento más nostálgico de los Óscar 2022, también se recordó a los ganadores de la estatuilla ya difuntos. Entre estos William Hurt, nominado en cuatro ocasiones y ganador de un premio por la película “El beso de la mujer araña; también a Olympia Dukakis, quien se alzó con el premio como Mejor actriz de reparto por su papel en Moonstruck en 1988.

Tyler Perry dirigió unas palabras en el In Memoriam, especialmente por el recordado actor Sidney Poitier, quie hizo historia al convertirse en el primer actor negro en ganar una estatuilla por su actuación en Lilies of the Field. También recibió una nominación por The Defiant Ones y recibió un Óscar honorífico en 2002, reseño ET.

“Fue el primero, y por demasiado tiempo, el único actor negro en ganar un Óscar al mejor actor. Cuando estuvo en ese escenario hizo más que romper una barrera; se quedó allí para todo lo que se le presentó y encendió los sueños de todos los que siguieron. No estaría hoy aquí sin Sidney. Todos nosotros estamos muy bendecidos y honrados de haber sido inspirados por él”, destacó Perry.

Para sorpresa del público, el homenaje no incluyó al actor Bob Saget, fallecido en enero de 2022. El famoso es reconocido por muchos por su personaje en la serie Full House, pero también tuvo participaciones destacadas en producciones como la comedia Dirty Work y el documental Through Adam’s Eyes, por el que ganó un Premio de la Academia para estudiantes en la década de los ochenta.