¿A favor o en contra? Andrea Meza opinó sobre la polémica de Will Smith en los Óscar

El incidente protagonizado por los actores Will Smith y Chris Rock, en la reciente entrega de los Premios Óscar, generó reacciones diversas. Mientras algunos apoyaron el comportamiento del ganador de la estatuilla, otros desaprobaron la violencia que mostró ante millones de espectadores.

Miss Universo 2020 y actual presentadora de Telemundo, Andrea Meza, recurrió a las redes sociales para opinar en medio del escándalo, que ha puesto en peligro el premio recibido por Smith por su actuación en “King Richard”.

“Si en lugar de acudir a la violencia y luego excusarse en su discurso diciendo que fue llamado a ser un protector, hubiera usado sus palabras desde el inicio para hacer quedar mal a Chris Rock por sus bromas de mal gusto... él hubiera quedado como un heróe, Chris como el bully y de paso no hubiera negado la atención de todo lo que bueno que pasó anoche”, comentó la mexicana en sus redes sociales.

Meza reprobó la conducta violenta del actor de Hollywood en un mensaje posterior. “Amo s Will Smith, pero lo que pasó anoche no es aceptable. Alguien me dijo: ´tu hubieras querido que tu novio hubiera hecho lo mismo por tí...y no! Yo esperaría una reacción mucho más civilizada y madura. Los problemas no se resuelven con violencia”.

El actor y ganador de la estatuilla, Will Smith, protagonizó un incidente con el anfitrión Chris Rock, a quien golpeó tras hacer varios comentarios de burla por la alopecia que padece la también actriz, Jada Pinkett-Smith. El fuerte golpe que el actor propinó al comediante, dejó sin palabras a los presentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Will Smith (der) golpea al presentador Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar el 27 de marzo de 2022 en Los Ángeles. La reacción inicial de mucha gente fue pensar que se trataba de algo preparado. (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

En su discurso de aceptación de la estatuilla como Mejor actor, el famoso rompió en lágrimas y justificó su comportamiento en el amor que siente por su esposa, quien desde hace años padece una enfermedad autoinmune que causó su calvicie. “En este negocio tienes que soportar que te falten el respeto, sonreír y fingir que todo está bien”.

La Academia se pronunció luego de incidente y anunció una revisión formal además de analizar nuevas acciones de acuerdo con las normas de conducta y la ley de California. Smith no tardó en publicar un nuevo comunicado donde por primera vez se disculpó con el comediante y actor, Chris Rock.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris”.