“La casa de los famosos”: cuáles fueron los romances en el reality show

La controversia protagonizó la primera temporada de reality show “La casa de los famosos”. También Cupido hizo de las suyas en el programa donde se destacaron las actuaciones de la exreina de belleza Alicia Machado, Gaby Spanic, Pablo Montero, Celia Lora y Roberto Romano.

Anahí Izali y Christian de la Campa

Bastaron apenas 48 horas en La casa de los famosos para que la chispa surgiera entre la influencer y el actor. Anahí quedó seleccionada como la líder de la semana y aprovechó el beneficio de invitar a uno de sus compañeros a la suite lujosa, para hacer el llamado al actor mexicano.

Una de las escenas más picantes del programa fue protagonizada en el jacuzzi donde los dos se dieron tremendos besos y mostraron muy románticos entre velas y rosas rojas. Los dos pasaron un momento myy sexy en el programa e incluso durmieron abrazados en la lujosa habitación.

Christian de la Campa y Cristina Eustace

La cantante no pudo resistirse a los gestos de solidaridad y cariño del actor, quien la asistió tras padecer una fractura en pleno programa. De la Campa se convirtió en su compañero inseparable y finalmente su enamorado en La casa de los famosos.

Ambos dieron por finalizada la relación tras culminar el programa, aunque mantienen una gran amistad. “La vida de Chrstian y la mía son muy distintas; él es un poco más reservado, yo canto, yo soy una pregonera de la vida... yo siempre le voy a tener mucho cariño. fue un caballero y gracias a él es que llegué a la final. Por supuesto que me enamoré”.

Kimberly Flores y Roberto Romano

La cantante y el actor causaron polémica con sus constantes coqueteos ante las cámaras que grababan durante 24 horas en el programa. Uno de los momentos más polémicos ocurrió en el baño cuando el actor saludó con un beso sugestivo a la esposa de Edwin Luna.

Pasaron unas pocas semanas para que la cantante se retirara del programa después de una inesperada visita de su esposo a La casa de los famosos. Entonces aseguró que su participación y los comentarios negativos en las redes sociales afectaron a su familia, especialmente al mayor de sus dos hijos.

Jorge Aravena y Verónica Montes

El actor venezolano y la famosa peruana no pudieron disimular la atracción. Durante las reuniones en La casa de los famosos se mostraron cercanos y sonrientes, compartiendo muchos detalles de sus vidas íntimas.

Las tensiones en la competencia también afectaron el romance el cual fue recordado por la actriz de El señor de los cielos. “Algunas cosas no funcionan en la vida real... teníamos mucho click pero las cosas son diferentes, si no pasas la página de algo que pasó no puedes empezar algo nuevo”, dijo en el programa La mesa caliente.

Manelyk González y Kelvín Rentería

La atracción entre ambos ocurrió a primera vista. Manelyk fue la última en llegar a La casa de los famosos, y desde entonces no perdió de vista al exatleta quien aunque se mostró indiferente en un primer momento, comenzó a interesarse en la influencer.

“Kelvin es un muy raro, es muy disperso.. no he hablado mucho con él, pero súper bien”, dijo la influencer mexicana quien intercambió mensajes de Navidad con su excompañero de reality, uno de los más elogiados en el programa.

Alicia Machado y Roberto Romano

Todo surgió de la amistad pero poco a poco, la exreina de belleza y el actor mexicano se mostraron más unidos y cercanos en el programa. La venezolana dejó ver su lado más vulnerable cuando comenzó a celar a Roberto Romano del resto de las mujeres en la casa de los famosos, especialmente de la cantante Kimberly Flores, quien tuvo varios gestos de cariño con el actor.

El romance se tornó más intenso a medida que se acercaba la final del programa. Romano y Machado decidieron darle una oportunidad a la relación una vez culminó el reality show, incluso se reencontraron en Miami donde reside la exreina de belleza, quien finalmente decidió culminar la relación, debido a los problemas que le causaba con su hija Dinorah.