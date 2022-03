Laura Zapata usa un filtro y le juega una broma a sus seguidores

La actriz, cantante y escritora, Laura Zapata sorprendió a sus seguidores de Instagram por un video que subió a su cuenta oficial el día de ayer. Y es que la celebridad aparece vestida con un pants azul y con el cabello rubio agarrado en una cola de caballo, con un look sport, pero lo que impactó a sus fans fue que en el video Zapata usó un filtró en el que pareciera que se realizó múltiples cirugías plásticas.

En el divertido clip, la actriz aparece diciendo: “Nada, no me he hecho nada. No empiecen a decir: ay los filtros de la Zapata, ay qué se hizo. Nada, he dormido muy bien. He tomado muchos líquidos, he estado haciendo ejercicio, mucha verdura, mucha fruta, vida sana. Por favor no especulen nada porque no me he hecho nada”. Ante el video diversos seguidores le hicieron comentarios a la artista y una de ellas fue Paty Navidad, quien le puso: “Jajajaja Te amo”.

La actriz actualmente participa como jueza en el programa “Music Battles México”

Otras reacciones fueron: “No necesitas hacer nada hermosa”, “Divina, eres genial”, “Qué buen sentido del humor tiene”, “Siempre hermosa y admirada”, “Ninel Conde” y “Me encantas Laura”. Con esto sus fans le demostraron su cariño incondicional y a la también productora. Cabe mencionar que la actriz Dulce María también utilizó este filtro en el pasado y al igual que Zapata fue comparada con Ninel Conde e incluso con Lyn May.

Finalmente, Laura Zapata actualmente funge como jueza del programa “Music Battles México” que es conducido por Paty Navidad y transmitido por el canal Azteca Uno. Otros jueces del programa son: Majo Aguilar, Blanca Martínez “La Chicuela” y “El Bebeto” y el show está encaminado a encontrar al nuevo cantante regional mexicano. Zapata también es cantante y por ello fue elegida para ser parte de este importante proyecto musical.