Raúl Araiza niega tener que pagar una multa por violación de veda electoral

Después de la polémica que se desató el año pasado a causa de la violación de varias celebridades de la farándula mexicana por violar la veda electoral. El conductor del programa “Hoy”, Raúl Araiza, mejor conocido como “El Negro Araiza” dijo a los medios de comunicación al salir de Televisa San Ángel lo siguiente de su implicación en el escándalo. “No, no, no, en mi caso no me ha llegado nada, normal, nada, nada”, mencionó Araiza acerca de una posible multa que le fue impuesta por haber participado a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durate días de veda electoral en junio de 2021.

De la misma manera, “El Negro” Araiza hizo saber a la prensa que “está dispuesto a colaborar con las autoridades de ser necesario”. A lo cual añadió lo siguiente, “Yo creo que cada quién tendrá que arreglar su tema personal, yo supongo, pero no, sino con toda tranquilidad”. Con estas declaraciones el conductor dio a entender que él no forma parte de los famosos e influencers que tendrán que pagar una multa por la violación de la ley electoral.

Araiza dice estar tranquilo con lo sucedido con el PVEM

Es preciso puntualizar que Raúl confesó, “Llevo 13 años estando tranquilo, o sea, es que yo he sido parte de y militante de… hablo por mí, entonces no, tranquilo”. “Tranquilo” fue la palabra que constantemente utilizó Araiza para hacer saber a la prensa que no forma parte de la lista de personas que tendrán que pagar una multa.

Como dato relevante, las multas que tendrán que pagar las celebridades van de los cuatro mil hasta los cien mil pesos mexicanos. Y otros famosos que están involucrados en este escándalo son: Gabriel Soto, Bárbara de Regil, Celia Lora, Laura G, Grettel Valdez, Mauricio Garza, Mariana Echeverría, Mónica Noguera y Sherlyn.