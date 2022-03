Todo lo que debes saber de ‘Moon Knight’ la nueva serie de Marvel antes de su estreno

El llamando “Rey de Marvel” Oscar Isaac interpreta a Steven Grant, un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria y que experimenta recuerdos de otra vida. Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector, alias ‘Moon Knight’.

En esta trama de Marvel Studios, que llegará el 30 de marzo, el personaje obtendrá un gran poder de un antiguo dios egipcio que vivirá dentro de él y habrá una gran lucha entre esas dos personalidades. Y no había mejor elección que Oscar Isaac, quien combina esa entereza interpretativa con cierta melancolía en la mirada.

En el reparto se encuentran el fallecido actor Gaspard Ulliel como Anton Mogart, May Calamawy y Ethan Hawke, de este se especula que podría interpretar a Drácula, uno de los grandes personajes literarios de las historias de terror, y que presuntamente es el escogido para ser el enemigo de ‘Moon Knight’.

Marvel Studios va a explorar un género del que no tenía nada, pero al ser “La casa de las ideas”, seguramente le irá genial, pues ha generado mucha expectativa desde el lanzamiento del tráiler. Es de recordar que Oscar Isaac ya había participado en una película de Marvel, concretamente como En Sabah Nur en ‘X-Men: Apocalipsis’.

No es el único caso de un actor que salta de X-Men al MCU, ya que hace poco lo hizo Evan Peters, quien en los X-Men es Quicksilver, para su participación en ‘WandaVision’. El personaje fue creado por Doug Moench y Don Perlin para la serie ‘Werewolf by Night’ de Marvel en 1975. A pesar de no ser uno de los personajes top de la editorial es sin duda uno de los más complejos e interesantes, con etapas memorables.