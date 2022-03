Beatriz Pasquel quiere honrar a su hija con esta noble iniciativa

Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma, sufrió una irreparable pérdida física, a inicios de septiembre del año pasado. Y es que su hija Natasha Moctezuma perdió la vida a causa de una terrible enfermedad, con tan solo 24 años.

Tras la muerte de la media hermana de la famosa Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y el empresario, Beatriz quiere ayudar a otros en nombre de Natasha. Así lo estuvo contando durante una entrevista con el programa Ventaneando.

Frida Sofía y su hermana Natalia

En la que además reveló que la familia aún no supera la muerte de la joven, por lo que varios de integrantes han estado tomando terapias psicológicas y siendo asistida por tanatólogos, incluida la hija de ‘la Reina de corazones’, pues era muy pegada con su hermana menor.

“Nos hablamos llorando casi todos los días porque era muy cercana (Frida Sofía) a mi hija, Natasha. Pero, pues ahí van todos, echándole ganas”, agregando que han ido a, “terapias, tanatólogos, psicóloga, todo lo que podamos”.

“Algo para honrarla”

También contó que todos los miembros de la familia intentan estar unidos lo más posible: “Más que nada mucho amor familiar. Nos fuimos a Nueva York mucho tiempo con toda mi familia después de que pasó eso, entonces yo creo que la contención familiar es lo mejor que te puede pasar”.

Y debido a la muerte de su hija, y en honor a ella, Beatriz está trabajando en fundar una organización con fines altruistas: “Ya estamos en eso, algo para honrarla, ya platicaré que esté hecho todo, algo que ella amaba, en eso estamos”.

Para concluir, dijo que lamentablemente su vida y la de los suyos debe serguir, a pesar de que ya Natasha no está: “La vida sigue y tenemos que seguir. Tengo más hijos y a mi marido divino y pues qué te digo. Ahorita no me hables de eso que voy a llorar otra vez”.