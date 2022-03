Bioserie de Stephanie Salas podría revelar secretos de su romance con Luis Miguel

Stephanie Salas madre de la hija de Luis Miguel, Michelle, fue cuestionada, durante una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando acerca de si tiene la idea de realizar una serie sobre su vida.

La cantante y actriz, nieta de la famosa Silvia Pinal, reveló que de tomar la decisión de hacer la producción para la pantalla chica, compartirá fotografías y videos nunca antes vistos de su carrera, siendo madre soltera.

Luis Miguel ya había tenido varias novias y antes de Mariah Carey, tuvo una relación con Daisy Fuentes, Stephanie Salas (madre de su hija Michelle) y Sofía Vergara. Foto: Getty Images. Imagen Por:

“Vamos a ver primero qué y cómo lo voy a contar”

Por ello, en el programa se le preguntó si hablará de la relación amorosa que mantuvo con Luis Miguel, en la cual procrearon a la hija mayor de ‘el Sol de México’, la cual no reconoció como suya, sino hasta mucho tiempo después.

“Vamos a ver primero qué y cómo lo voy a contar. Nos estamos adelantando y no necesariamente tiene que haber protagonismos”, mencionó Stephanie, sobre lo que podría sair en televisión del famoso cantante.

“Para él fue un cubetazo de agua fría”

Hay que recordar que la revista Hola! la actriz confesó cómo fue que le contó a Luis Miguel que sería padre: “Él no sospechaba nada. Y echando mano de las fuerzas y el valor que pude con tan corta edad, le dije que estaba embarazada”, comentó en esa oportunidad.

“Fue difícil. No lo quieres ver a él enojado. Así como es de encantador también tiene un lado de mucho carácter. Obviamente yo estaba con muchos nervios. También me sentí muy bien de decírselo; me sentí liberada. ‘Ahora ya lo sabes’, le dije. Para él fue un cubetazo de agua fría. ‘¡Cómo es posible!’, fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 o 10 minutos”, añadió.

Luego de eso, ‘el Sol’ se alejó de ella, pero volvieron a reencontrarse con el nacimiento de la pequeña Michelle, quien nació el 13 de junio de 1989, en el Hospital Español de la Ciudad de México. “¡Cómo se parece a mí! ¡Está divina mi hija!”, fueron las palabras de Luis Miguel al conocer a su hija.