Descubre a qué película llevó Timothee Chalamet su primera cita

Timothée Chalamet Timothée Chalamet cumple 26 años: / Foto: Getty Images (Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images for War)

Ser una celebridad parece hacerte muy susceptible a los momentos de círculo completo, como cuando Hailey Bieber asistió a un concierto de Justin Bieber cuando era preadolescente, y en un futuro convertirse en su esposa. Tantas celebridades tienen momentos locos como este, y Timothée Chalamet acaba de revelar el suyo, que involucra a Jennifer Lawrence y una cita en el cine.

Mientras estaba en la alfombra roja de los Oscar el domingo 27 de marzo, se le preguntó a Chalamet sobre la experiencia diferente de filmar sus dos películas nominadas al Premio de la Academia, “Dune” y “Don’t Look Up”. “Dune fue como un proyecto de cuatro o cinco meses en el desierto del que fui protagonista con Rebecca Ferguson y un gran elenco”, recordó, dando a entender que esas circunstancias eran muy diferentes a las de la comedia dirigida por Adam McKay.

“Y luego Don’t Look Up fue una oportunidad para trabajar con Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio, dos actores a los que admiro mucho, especialmente DiCaprio, crecí viendo sus películas”. Pero Chalamet también tiene una historia unilateral con Lawrence. “Mi primera cita fue para ver Los Juegos del Hambre”, dijo sobre la película de Lawrence de 2012. Entonces, eso significa que Chalamet pasó de besarse en un teatro viendo a Lawrence en la pantalla a ser con quien Lawrence se besa en “Don’t Look Up”.

¿Quién era la cita de Timothée Chalamet en ese entonces?

Por supuesto, luego está el asunto de la identidad de la cita de Chalamet. Aunque no está garantizado, es posible que la afortunada fuera la hija de Madonna, Lola Leon, considerando que la pareja asistía al High School hace 11 años, y todos los fanáticos saben que salieron en algún momento de esa época.

En una entrevista con Vanity Fair el año pasado, Leon llamó a Chalamet su primer novio. “Lo respeto mucho, éramos un pequeño artículo”, dijo. Es muy posible que Chalamet tuviera muchas enamoradas en la escuela secundaria, y cualquiera de ellas podría haber sido su cita para ir al cine. Sin embargo, a los efectos de una buena historia, creeremos que fue Lola.