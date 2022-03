Ely Guerra y Lupillo Rivera unidos por la cumbia: ¿Qué tienen en común?

Ely Guerra, Lupillo Rivera y Raymix se conocieron a través de la entrevista en zoom con Publimetro, y compartieron lo que será u participación en Cumbia Machine Tour, un proyecto musical que reúne a dos de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos, La Sonora Santanera y La Sonora Dinamita , para compartir sus grandes éxitos de la cumbia con varios artistas.

Ely Guerra y Lupillo Rivera durante la charla revelaron algo que tienen en común: cumplen 30 años de carrera artista este 2022, por lo que están emocionados de experimentar una nueva aventura con esta gira que los lleva a otros géneros.

“Siento que aunque hemos grabado música de este tipo, regional o involucrarnos en otras cosas, la realidad es que sobre el escenario nos hemos pachangueando; ahora no vas a tocar esa linda parte de estar conviviendo y compartiendo, no solo con las Sonoras. Para la gente que estará del otro lado y para nosotros la convivencia musical es un asunto súper agradable, en donde colaborar entre músicos y estar entre esta dos Sonoras increíbles, nace como dicen los Zapatistas, de una compartición; la realidad es que es un gozo, alegría, y humildemente ahí vamos a aprender lo que se pueda aprender”, adelantó Ely Guerra.

También estarán Erik Rubín, Benny Ibarra, Edwin Luna, Víctor García, Susana Zabaleta, Mía Rubín, Rubén Albarrán (Café Tacvba), Reyli Barba, Kalimba y Venus, entre otros, que iniciarán la gira este 1 de abril en la Ciudad de México. acompañarán a estas dos agrupaciones en este nuevo concepto musical.

“A mi me toca abrir, yo voy a calentar lo motores y me toca presentar un set de electro cumbia, en un evento único en su clase”, agregó Raymix, el llamado “Rey de la electro cumbia”.

También puede interesarte: [Cuida y ahorra usando energías verdes]

La Sonora Dinamita y La Sonora Santanera, dos agrupaciones iconos en México, serán los protagonista de este tour que inician y que tendrán en sus invitados, una nueva manera de presentar sus éxitos.

“Estoy contenta por este proyecto donde no solamente vamos ir, al menos a celebrar los grandes éxitos de las Sonoras, sino colaborar entre nosotros para hacer una fusión de nuestras voces y géneros, eso es lo más emocionante. A Lupillo no tengo el gusto de conocerlo en personas, y ahora inclusive emocionarme con esta oportunidad de coincidir con varias personas. Vamos a cantar cada uno a solos con las Santaneras y después alguno duetos”, detalló la cantante mexicana.

Lupillo Rivera entre el baile y el tema de Mi cucú

“Estoy muy contento de participar en este gran evento que fue idea de Erik (Rubín) y que nos hayan invitado y pensado en nosotros. Jamás en mi vida pensé cantar a un dueto con La Sonora Santanera o Dinamita, porque que yo vendí su música cuando yo tenía 9 o 10 años, que me la pasaba en las calles vendiendo casete y vamos a echarle las ganas del mundo”, dijo Lupillo.

“¡No sé bailar! Me han pedido un video bailando para TikTok, lo he tratado de hacer pero mi mujer y mis hijas me dijeron que no lo subiera (risas)... bailar no sé, pero en el momento salen las energías queriendo dar un espectáculo al 100%”. — Lupillo Rivera

El integrante de la dinastía Rivera está dispuesto a divertirse sobre el escenario con esta gira.

“Mucha gente podrá decir que es una locura juntar a tantos artistas de tantos géneros, La Sonora Dinamita y Santanera pero hay que recordar que la locura son los grandes éxitos. Las canciones que me tocan (...), si me toca cantar la de Mi cucú va a tener que sacarme la sensualidad y cantarla con mucha sensualidas (risas), a ver qué sucede en el escenario, no respondo cómo nos vaya (risas)”.

Tanto Lupillo Ribeva como Ely Guerra celebran 30 años de carrera artística.

“La realidad es emocionante continuar este progreso en mi carrera durante 30 años”, comentó Ely Guerra. Mientras que Lupillo añadió, “yo nunca he cantado con la Sonoras, al menos a mis hijas si les gustó en los ensayos (risas). Son 30 años de carrera y desde 1992 sigo aprendiendo y trabajando”.

Próximos conciertos

Ciudad de México. 1 de abril,Arena Ciudad de México

Monterrey. 13 de mayo, Arena Monterrey.

PUBLIMETRO TV: