Esto dijo Regina Blandón de la Familia Peluche

Regina Blandón abrió las puertas de su casa y de su vida, cómo nunca antes, durante una entrevista para ‘Cuando nadie me ve’, un programa que se transmite en YouTube conducido por la comediante Isabel Fernández.

La reconocida actriz aprovechó para mostrar en el espacio en el que disfruta del futbol americano con su pareja, Martin Altamaro. Además contó varias anédoctas de su vida profesional, asegurando que una de sus mejores experiencias fue en la famosa serie de comedia de Eugenio Derbez, la Familia Peluche, en la cual interpretó a Bibi.

Regina Blandón

“Trabajé en un lugar muy amoroso”

“Trabajé en un lugar muy amoroso y muy chido, en el que aprendí cabrón que fue todos esos años con Derbez en La Familia P. Luche. Eugenio es un encanto, siempre ha sido y es un amor con quien este, o sea, profesionalmente y emocionalmente, de amigo y de todo”, comentó y agregó que aún recibe regalías por la serie debido a que sigue en retransmisión.

Por otro lado, la actriz que siempre ha sido muy sincera y sencilla, contó una penosa experiencia que tuvo cuando formó parte del elenco de Happy. La puesta en escena de Robert Caisley que se presentó en el Teatro Milán, en la Ciudad de México.

Blandón contó que tuvo un accidente debido a que no podía ir al sanitario entre las pausas de la mencionada obra de teatro. “Bajaba del camerino y me subía como a un tapanco que había, de donde yo salía, y ya no volvía al camerino nunca más. O sea, no podía ir al baño, no había forma. Entonces tenía que hacer pipí antes de entrar, irme al tapanco, me echaba mi mezcal y ya está”, comentó.

“Tenía ganas de hacer pipí”

Su personaje era una mujer que bebía con frecuencia, por ello, durante la obra tenía que fingir que estaba tomando bebidas alcohólicas, y esto le provocaba que tuviera ganas de ir al baño entre actos, pero no podía.

“Había un momento en el que subía otra vez, me cambiaba, me pintaba y volvía a baja. Entonces, si yo en el momento en el que en estaba allá arriba, que todavía faltaba una hora de función, tenía ganas de hacer pipí, tenía que hacer pipí en ese momento aunque fuera así [poco]”, continuó.

Por ellos, se las ingenió para poder hacer pipí en el camerino sobre una toalla: “Un día no le hice caso [a mi cuerpo] claro, tuve que hacer pipí en una toalla dos veces, de decir: ‘P*ta, no descargue bien [mi vejiga]’. entonces ya decía: ‘Nadie toque esa toalla, yo me la llevo a mi casa, yo la lavo, discúlpenme’”, externó.