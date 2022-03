Festival Pa’l Norte: bandas que debes tener en el radar este fin de semana en Monterrey

Todo está listo para que este 1 y 2 de abril regrese el maratón musical del Festival Tecate Pa’l Norte con casi 100 bandas en los diferentes escenarios del Parque Fundidora.

El cartel combina artistas de la vieja escuela del rock y bandas que están marcando una nueva tendencia con sus estilos. Los géneros se mezclan en los escenarios, desde el pop, reguetón, hip hop, beats electrónicos, reggae hasta el regional mexicano con sus nuevos exponentes como Natanael Cano y Adriel Favela.

Relaja medidas Pa´l Norte; no será obligatorio el uso del cubrebocas ni pedirán pruebas PCR

También llegan las mujeres a los escenarios como Kenia Os, Vanessa Zamora, Mariana Bo, Tokischa, Sandra Echeverría, Francisca Valenzuela, Majo Aguilar, entre otras.

The Libertines

¿Por qué ver a The Libertines? La agrupación liderada por Carl Barât y Pete Doherty es uno de los fenómenos indie rock de Inglaterra más importantes en la historia musical. Además, el vocalista Pete Doherty es uno de los grandes rockstar, con una trayectoria de éxitos, escándalos y famosos romances, como fue con la cantante Amy Winehouse. Estarán el 1 de abril a las 20:00 horas.

Maroon 5

La banda estadounidense liderada por Adam Levine, Maroon 5, vuelve a la carga musical, y para beneplácito de sus fieles admiradores mexicanos, ofrecerá un potente show este viernes a las 21:45 horas, para luego dejar el cierre del escenario Light Los Fabulosos Cadillacs.

Maroon 5 está catalogado como uno de los actos más perdurables de la música pop, y una de las agrupaciones más importantes del Siglo XXI. La banda gana adeptos, fanáticos y críticos gracias a la forma de crear un sonido híbrido de rock y R&B que plasmaron en su disco debut, Songs About Jane, así como en su álbum doble platino, It Won’t be Soon Before Long.

C. Tangana

El madrileño está marcando una nueva tendencia musical y su popularidad va en ascenso. Ahora, repite en un festival mexicano para presentar sus canciones, sobre todo las que se desprenden de su reciente material discográfico El Madrileño, en el que colabora con cantantes mexicanos y explora los corridos a su estilo. Estará el 1 de abril a las 20:00 horas en el escenario Tecate Original.

Morat

El grupo colombiano subirá el sábado 2 de abril a las 20:45 horas, entre Inspector y Hombres G.

El grupo formado por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil y los hermanos Simón Vargas y Martín Vargas, está de vuelta con más música a los escenarios mexicanos y se han convertido en una banda que donde se presentan agotan localidades.

Natanael Cano

El polémico cantautor y líder de la nueva corriente del regional mexicano llega a Monterrey con una carga de popularidad y críticas, pero dispuesto a mostrar en vivo, porque ha logrado llevar su música a otros países.

Las ataques y ovaciones a su estilo y personalidad son constantes pero es parte de un nuevo fenómeno en el regional mexicano.

Para tomar en cuenta

Las puertas abren el día viernes a las 13:30 horas y el sábado a las 12:00 horas.

9 escenarios en el Parque Fundidora.

Solo pondrán ingresar personas mayores de 15 años.

