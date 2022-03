Selena Quintanilla, qué ha pasado con Yolanda Saldivar, la asesina de la cantante

Fue el 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar pasó de ser una fan a la asesina de Selena Quintanilla. El disparo que le propinó por la espalda a la “reina del tex mex” acabó con la vida de la cantante.

Saldívar fue capturada luego del hecho y meses después, el 23 de octubre de 1995, fue encontrada culpable por homicidio en primer grado y sentenciada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional al cumplir los 30 años de prisión.

Desde entonces, Yolanda Saldívar está presa en la cárcel de máxima seguridad de la Unidad Mountain View, en Texas, Estados Unidos. La mujer, que actualmente tiene 61 años de edad, podría solicitar libertad condicional en 2025, según informó el Departamento de Justicia Criminal de Texas en 2020. Pero la justicia estadounidense deberá decidir primero si concede el beneficio o no.

Se sabe que ella tiene un trabajo como conserje dentro del recinto penitenciario y por mantener una buena conducta podría salir de prisión al cumplirse 30 años del asesinato. Abraham Quintanilla, reaccionó en el 2021 al respecto y le contó a la periodista María Luisa Doría su opinión sobre la liberación de la asesina de su hija.

“No se crea lo que una persona en San Antonio puso. Todo mundo cree eso. Según la ley del estado de Texas, ella fue sentenciada a una vida en prisión, pero según la ley de Texas, al completar 30 años, tiene derecho a ir a un comité a la prórroga. Eso no quiere decir que la vayan a dejar salir. Ella, en 30 años, 26 que murió Selena, nunca ha dicho que se siente mal. No creo que la vayan a dejar salir por eso. Yo creo que no la van a dejar salir”, dijo. Además, aseguró que los seguidores de su hija podrían actuar en contra de Saldívar “y la pueden matar”.