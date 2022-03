Usuarios arremeten en contra de Eduardo Yáñez por este polémico papel

Eduardo Yáñez está en boca de todos por su más reciente actuación como una mujer trans en la serie Mi tío de Prime Video. Debido a que cientos de usuarios en las redes sociales manifestaron que no están conformes con su interpretación.

Los usuarios alegan falta de representatividad y así lo comenzaron a comentar a través de las redes sociales. Agregando que este tipo de situaciones son las que contribuyen para que la sociedad en general mantenga ciertos estereotipos a las personas de la comunidad LGBT+.

Eduardo Yáñez

Y hasta piensan en recolectar firmas para que la serie del actor sea cancelada, porque la consideran una ofensa. “¿Es al chile esto @primevideomx? qué verg*s. Eduardo Yáñez interpretará a una mujer trans en la serie #Mitio ¿Qué tal usar una mujer trans?, ¿y si levantamos firmas? Acá más info y al parecer será dueño de un antro LGBT+. Por más que lo veo no entiendo, insisto, creo que no es la mejor decisión en cuanto a representación, en fin”, dice uno de los tuis.

“¿Tanto les costaba contratar una mujer trans para el papel?”

En otros de los comentarios se lee: “Creo que el motivo de que Eduardo Yáñez es lo disruptivo que es ver a un símbolo de macho de Telenovela como Eduardo Yáñez, no tanto la inclusión de tener un personaje trans dentro de una serie donde es dueño de un antro gay. Es un chiste (sic)”, “Después cualquier pelotudx te dice: ‘las mujeres trans son hombres vestidos de mujer’ y cómo haces para explicar que no, si la visibilidad que se les da en la tele es esa. Harta me tienen. ¿Tanto les costaba contratar una mujer trans para el papel?”.

Yáñez habló de su papel durante una entrevista con el programa Chismorreo: “Es un exrockero que cuando era rockero abusó mucho de las chavas. Se casa, tiene a esta hija, la mujer los abandona y él tiene que educar a su hija. Entonces, cuando analiza toda esta situación, se desprecia como hombre por todos lo que ha hecho en contra de la mujer y decide ser una buena madre para su hija, se transforma en una mujer y empieza a educar a su hija en la manera más apropiada”.

Además dijo que el escritor Guillermo Arriaga lo instó a utilizar ropa interior femenina para “adentrarse” en el personaje: “Me fui a comer con él y lo primero que me dijo: ‘¿Ya compraste ropa íntima de mujer? ¿Ya la estás usando?’. Cuando me hizo esa sugerencia, dije: ‘Esta es la clave del personaje’. Le conté de este proyecto y quería su consejo, y me dijo: ‘A toda madre, ¿por qué no empiezas por aquí?’. Y sí, me compraron ropa”, contó.