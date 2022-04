Bruce Willis, el antes y después de uno de los actores más famosos de Hollywood

Bruce Willis es considerado uno de los actores más afamados en Hollywood. Sus películas taquilleras le han hecho ganar no solo innumerables premios y reconomientos, si no la admiración de personas en todo el mundo. De ahí que el inesperado anuncio de su retiro de las pantallas causara revuelo en el gremio del espectáculo.

Su exesposa y madre de sus hijas, Demi Moore, fue una de las primeras en reaccionar, expresando su apoyo al actor con quien mantiene una relación cordial tras el mediático divorcio en 1998. “Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia, y estamos agradecidos por su continúo amor, compasión y apoyo”.

La también actriz escribió en las redes sociales. “Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice: ´Vivelo a lo grande´ y juntos planeamos hacer precisamente eso”, expresó Moore.

El actor de origen alemán se desempeñó en diversos oficios antes de consolidar su carrera en las películas. Desde vigilante de seguridad en una planta nuclear, hasta detective privado; también trabajó como mesero en bares y restaurantes.

Debutó en la actuación en la década de los ochenta en la producción El primer pecado mortal que protagonizó Frank Sinatra. Su pasión por la actuación inició en los tiempos universitarios donde se sumó a un programa de estudios de dramas con entre otros, la famosa profesora y actriz estadounidense Stella Adler.

Sus primeros pasos en el teatro se remonta a 1977 cuando participó en el montaje independiente con el concepto de Broadway, Heaven and Earth. Sería el punto de partida de su exitosa carrera en las tablas, con obras como Fool for Love. Luego incursionó en la televisión, con la aparición en un episodio de Miami Vice y la serie de comedia que protagonizó junto a Cybill Shepherd, Moonlighting, donde dio vida al detective “David Addison”.

“Duro de matar” a finales de los ochenta fue sin duda la película que lo catapultó a la fama. No solo fue elogiado por su actuación si no que tuvo un récord de recaudación en taquilla en todo el mundo, lo que motivó la segunda parte de esta historia donde dio vida al oficial John McClane. La película le ganó varios premios y una lluvia de ofertas para otros proyectos como “El gran halcón”, “Death Becomes Her”, “Color of Night”, “El quinto elemento” y “Armageddon”.

Bruce Willis (Duro de Matar / 20th Century Studios)

“Sexto Sentido”, donde interpretó al “Dr. Malcolm Crowe” le mereció una nominación al Premio Óscar al mejor actor de reparto. En los últimos tres años filmó al menos 21 películas, tres de estas en el año 2021: Cosmic Sin, Midnight in the Switchgrass y Out of Death.

Muchas de estas producciones han sido de bajo presupuesto y con una participación secundaria. El actor de 67 años comenzó a manifestar las dificiltades para leer y memorizar los guiones y sus personajes, por lo que ameritó la participacoó de los dobles. Los fanáticos reaccionaron con tristeza y expresaron en las redes sociales el apoyo al famoso.