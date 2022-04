Bruce Willis y otros famosos que han debido retirarse por enfermedades

Bruce Willis, uno de los actores más afamados en Hollywood gracias a películas taquilleras como Duro de matar, Pulp Fiction y Sexto sentido, sorprendió a los fanáticos con su inesperado retiro, tras dar a conocer el diagnóstico de afasia que le impide algunas de las actividades esenciales en su carrera, como hablar o leer.

No son pocas las celebridades que debido a diversos padecimientos de salud se han visto obligados a despedirse de su oficio, dejando un legado de éxitos y un aire de nostalgia en la industria del entretenimiento.

Michael J. Fox

El protagonista de la famosa saga “Volver al futuro” sorprendió a su fanatica al confirmar su despedida de las pantallas. El famoso, quien también se destacó en series como “Boston legal”, habló sobre su diagnóstico de Párkinson, pero además de sus problemas de memoria. “Hay un tiempo para todo”, dijo Fox quien decidido a dejar atrás las largas jornadas de doce horas para memorizar al menos siete páginas de diálogos.

Solía tener problemas para memorizar, pero estos se agravaron en los últimos años, destacó el actor quien prometió relatar más detalles en su biografía “No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality”.

Christopher Lloyd y Michael J. Fox Foto: Getty Images

Catherine Zeta Jones

La famosa suma en su carrera películas taquilleras como “La máscara del Zorro” y el musical “Chicago”. Sin embargo, en uno de los momentos más plenos de su trayectoria, la actriz de origen británico fue diagnostica con trastorno bipolar.

La esposa de Michael Douglas compartió la experiencia personal con la esperanza de ayudar a quienes pudieran estar padeciendo una situación similar. Entonces dijo “sentirse bien” y estar recibiendo el tratamiento del trastorno bipolar tipo II, que es la forma más común de la enfermedad.

Catherine Zeta Jones, deslumbrante en rojo. Foto: Getty Images.

Daniel Day-Lewis

El ganador del Óscar, conocido por sus personajes en “Gangs of New York” y “There Will Be Blood” sorprendió al público al confirmar su retiro de la actuación. Incluso admitió la grave depresión que padeció tras participar en su última película Phantom Thread .

“Antes de hacer la película no sabía que iba a dejar de actuar... no querer ver la película está relacionado con la decisión que tomé de dejar de trabajar como actor, pero no es por eso que la tristeza vino para quedarse. Eso sucedió durante la narración de la historia, y realmente no sé por qué”, expresó en 2009 a Empire.

Daniel Day-Lewis por Lincoln Foto: Getty

Gene Hackman

El actor conocido por sus interpretaciones en producciones exitosas como “Sin perdón” anunció en 2016 su decisión de retirarse. Esto debido a los problemas físicos que comenzó a padecer debido al estrés. “El médico me advirtió que mi corazón no estaba en la forma para someterlo a cualquier estrés... la gota que derramó el vaso fue la prueba de esfuerzo que me hice en Nueva York”, destacó el famoso quien en 2004 filmó su última película “Welcome to Mooseport”.