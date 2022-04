Por el día del taco: famosos que son fanáticos de este plato

A pastor, de longaniza, cochinita o de carne asada. Todos los tipos de tacos mexicanos deleitan el paladar de comensales de todo el mundo, también de las celebridades de Hollywood que han admitido su gusto por esta comida tradicional.

Es tal la popularidad del taco mexicano, que se instauró el 31 de marzo como su día nacional, una forma de reconocer la fama que ha logrado incluso fuera de las fronteras. Te contamos cuáles celebridades no pueden resistirse a este platillo.

Vegan Mexican meal in Tulum, Mexico (PamelaJoeMcFarlane/Unsplash)

Kim Kardashian

La más famosa del clan Kardashian es gran fanática de la gastronomía mexicana. Cada viaje al país es una oportunidad para deleitarse con cada receta típica, pero su adicción fue mucho más allá e incluso creó su propia versión vegana de los tacos.

“La comida mexicana es muy buena”, expresó Kim Kardashian en una pasada entrevista a US Weekly donde compartió su propia versión de la receta, que incluyó el delicioso guacamole y tortillas de maíz. “Esto es lo que estoy comiendo ahora”, dijo la famosa disfrutando la degustación.

Paris Hilton

La heredera del imperio hotelero Hilton, quizás el más importante a nivel internacional, ha demostrado su gusto por la gastronomía mexicana cada vez que vacaciona en el país. En 2017, la socialité viajó a Ciudad de México con una parada obligada en una famosa taquería ubicada en Avenida Presidente Masaryk, en Polanco, como primer asunto en su agenda.

Cada tanto, la famosa le rinde homenaje a la gastronomía mexicana. En su reality show culinario, trasmitido por Netflix, Cooking with the Paris, además compartió su secreto para preparar deliciosas margaritas. En uno de los episodios grabados junto a la rapera Saweetie, sorprendió preparando unos tacos con camarones, en medio del set decorado en uno de sus destinos favoritos, Tulum.

Selena Gómez

La cantante de orígenes mexicanos siempre ha demostrado su cariño por la gastronomía local. Para su serie en HBO Max, Selena + Chef, la cantante convocó al experto Roy Choi para que la ayudara en la preparación de unos tacos de costilla corta ideales para el desayuno.

Es tal el orgullo que expresa por sus orígenes, que la famosa también invitó a su amiga Taylor Swift para mostrarle la receta. “Si no me envías la receta, vamos a tener problemas”, dijo la intérprete de “Afterglow” al ver la preparación del plato desde una videollamada.

Katy Perry

La cantante es una gran fanática de los taco y otros deliciosos platos mexicanos. Incluso tomó en cuenta uno de sus lugares favoritos para degustarlos en su recordado video This Is How We Do que salió en 2013. “Santa Bárbara Chic, en la Súper Rica, comiendo tacos, viendo bellezas”, expresaba en la canción que hacía referencia a una taquería en California.