Capi Pérez: estos son los estudios del famoso conductor de “Venga la Alegría”

Carlos Alberto Pérez Ibarra es su nombre real pero el público lo conoce como El Capi Pérez. El famoso nacido en Aguascalientes labró con esfuerzo su carrera como presentador y comediante hasta convertirse en uno de los más populares en la pantalla mexicana.

El famoso inició sus pasos en la actuación en su tierra natal, no sin antes lograr su título universitario. Pérez, quien desde pequeño mostró su talento para la comedia, pasó por las aulas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes donde obtuvo su diploma como Licenciado en Mercadotecnia.

En su juventud, el también actor y presentador se desempeñó como vendedor de productor de casa en casa. Estos tiempos los recordó en una pasada entrevista con Yordi Rosado, donde detalló cómo tocaba de puerta en puerta para ofrecer cuchillos, rastrillos, encendores y otros artículos. “Me iba muy bien, yo creía que toda mi vida iba a ser vendedor, tenía habilidades porque descubrí que con la sonrisa te puede más a entrar en una conversación, a una persona”.

Capi también trabajó en Estados Unidos vendiendo frutas al mayor. “Entraba a las 2: 00 de la mañana, los dueños de los minisuppermercados, la mayoría filipinos, chinos o coreanos, que son muy buenos para administrar, llegaban ahí a comprar como cinco cajas de manzanas, de bananas, todo era en un spanglish”, recordó.

En el programa, el comediante además habló del duro trayecto a la fama. Al ser llamado a Ciudad de México para trabajar como reportero en un programa llamado Los del siete de Azteca, tuvo la primera separación familiar. “Eso le afectó mucho a mi mamá. Nadie de mi famili había venido al DF, yo llegué directo a trabajar, ahí llegué a un cuartito, la cama ni siquiera tenía nada de sábanas, nada más puse mi ropa y me cobijé, yo siempre he sido aventado”.

Capi recordó su infancia y los tiempos en la escuela.”Creo que la gente tiene la imagen de que era un desmadre, pero no, era bastante ñoño. Estaba todo el tiempo en el cuadro de honor, rechacé la solicitud de la escolta porque creo que no mi popularidad iba a bajar, eso no te consigue nada, me daba el promedio pero le decía a la profe que no me quería dar ese lujo pero siempre cuadro de honor, en la prepa tuve beca pero contrastaba con mi carta de buena conducta, nunca me la dieron”.

El Capi, quien tuvo una participación reciente como jurado en el reality “Los reyes del playback”, también tuvo se ha referido al sobrepeso que tuvo en su niñez. “Tenía una alimentación feliz, basada en productos promocionables, si estaban de moda las donas rosa, yo las desayunaba, también me comía mis cheetos verdes.. mi generación creció alimentándose de la publicidad que todavía no estaba bien regulada”, recordó el comediante.

El mexicano aseguró que fue la época en que entendió en que la herramienta principal en la vida iba a ser el humor. “Yo sabía que mi coraza, mi refugio, mi forma de expresarme iba a ser a través de la risa, entonces yo siempre buscaba burlarme de alguien más para desviar la atención, y eso pasa con muchos chavillos que son inseguros”, relató en el programa de Yordi Rosado.