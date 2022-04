Kenia Os: a qué reality de TV Azteca llegará la cantante

La carrera musical de la influencer Kenia Os asciende de manera vertiginosa. Recientemente presentó su producción discográfica “Cambios de luna” con la que aspira consolidar sus pasos en la música, pero además se prepara para un nuevo proyecto que ha generado expectativa en el público.

En las redes sociales surgieron rumores sobre su posible llegada a Azteca Uno en los programas, desde Survivor hasta I’m A Celebrity o Dancing with the stars, donde tendría una participación especial. También surgieron comentarios sobre su participación en la competencia Las estrellas bailan en Hoy que prepara una tercera edición.

En una pasada entrevista con Mara Patricia Castañeda, la influencer detalló los duros inicios en su carrera. También se refirió a la polémica que surgió tras el veto en su canal de Youtube donde sumaba casi 4 millones de suscriptores y otros 2,3 millones en su perfil de Instagram, que de manera repentina quedaron bloqueados a su contenido. La medida también afectó su cuenta en Twitter.

“Yo llegué de una comida con mis papás, estaba en mi casa, yo ya había tenido un conflicto con ellos por un contrato que no quise firmar ... estoy en mi celular y en eso no aparece mi canal. Pensé ´no puede ser, qué está pasando´, así por mi intagram personal ingresé a mi cuenta y vi que cada foto la estaban eliminando, yo entré en shock, yo luché demasiado por esta ahí”, detalló la joven en el programa de Castañeda.

No es la primera experiencia un reality show para la mexicana. También se destacó en la competencia culinaria Bake off celebrity México de HBO Max donde dijo haber subido unos kilos. “Muy poquitos porque sí los compensamos, me iba saliendo del programa a correr, a entrenar, pero era imposible, hicimos unos panes que yo me comí como dos, de repente agarrábamos de todos, horrible, pero la verdad es que también se disfrutó muchísimo, esos kilitos fueron bien ganados, disfrutados, porque estaba todo delicioso”, detalló la famosa sobre su subida de peso durante el programa, reseñó Informador.

En este programa, transmitido a finales de 2021, Kenia Os compartió cocina con otras celebridades como Yuri, Lorena Herrera, Alma Gómez “Cositas”, Omar Fierro, Roberto Carlo, Giovanna Romo, Sandra Itzel, Sergio Arau, Manu Nna, Marcelo Lara y Gabriel Coronel.