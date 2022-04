El cantautor Gera Demara, presenta su más sencillo titulado ‘Acabando’, el cual es un tema dedicado al desamor, situación en la que sin duda, hemos estado más de una vez, además, el tema es una advertencia hacia la persona que amas al ver que no estás dando lo que recibes, simplemente el amor se va acabando y cada vez hay menos tiempo para salvar la relación, “La canción desde un inicio se me hizo un tema muy normal, cuando llegué al coro pensé en el título ‘Acabando’, esta canción surgió como un rompecabezas, me inspiro en mis vivencias, siento que así conectas más con la gente, se me facilita más escribirle al desamor, hay más historias que contar”, agregó Gera Demara en entrevista.

Por otro lado, el cantautor definió este sencillo como “Advertencia” o “Aviso”, ya que es un llamado para que se haga algo en la relación antes de que sea demasiado tarde, por otro lado, en el caso del video musical para ‘Acabando’, narra la historia de una pareja, en donde el protagonista trata de desahogarse y la otra persona solo le reclama e incluso, Gera agregó que todo salió de manera muy natural y sintieron como si no estuvieran actuando.

Gera Demara presenta su más reciente sencillo ‘Acabando’. / Foto: Alejandra Mejía

En 2019, Gera Demara estrenó su primer álbum, y en 2021, fue nominado en la categoría de ‘Mejor Álbum de Música Norteña’ en los Latin Grammy sin duda, un momento que quedará marcado para siempre “Mi nominación fue uno de los momentos más bonitos y que más me enorgullecen, fue un giro total porque justo un año antes, murió mi papá y después de un año, fue un cambio muy distinto que me marcó y si antes estaba agradecido por la música eso me motivó al doble”, “Eran las cuatro de la mañana, estaba viendo ‘El Juego del Calamar’ y se acabó la serie y chequé la cuenta de los GRAMMY y llegué a la categoría de ‘Regional’ y fui ahí donde vi mi nombre, voltee a ver a mi amigo y después fui con mi mamá”.

Entre los planes de Gera Demara para 2022, el cantante planea lanzar su próximo álbum titulado “Hasta El Cielo”, agregó que también le gustaría presentarse en conciertos y festivales ya sea en México o Estados Unidos y grabar un nuevo disco para lanzarlo el siguiente año. “En este álbum, podrán encontrar banda, mariachi, pop urbano, bachata, balada, reguetón, pero en el próximo álbum me gustaría incluir más géneros, yo estoy abierto a colaborar con cualquier artista, vendrá una colaboración con Kevin Ortiz y viene otra con Adrián Chaparro”, “Yo defino mi música como apasionada pero aún no sé cual es mi estilo musical, pero poco a poco lo iré encontrando, cuando amas la música es imposible definir un estilo, simplemente hago lo que me apasiona”.

Además, reveló que su papá le mostraba canciones de varios géneros y eso influyó en su personalidad, pero hay varios artistas que son los que los inspiran a componer “Uno de los artistas que más escucho es Manuel Carrasco, y me gustaría traer eso a la música regional, también escucho a Alfredo Olivas, poco a poco trato de aplicar ciertas técnicas de componer, me encantaría realizar una colaboración con Prince Royce”.

Por último añadió que a los 12 años comenzó su amor por la música y su papá le enseñó las bases de todos los instrumentos y así fue como el acordeón se convirtió en mi instrumento favorito, a los 17 años, estuvo un año de gira con Larry Hernández y ahí fue donde le perdió el miedo al escenario, después de que el tour finalizara decidió comenzar su carrera.

