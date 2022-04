En vivo: Los ganadores de los Premios Grammy 2022

Este domingo se celebró la 64 edición de los premios Grammy. Se presentaron nominaciones par 86 categorías, de las cuales dos son nuevas: mejor actuación musical global y mejor álbum de música urbana latina.

Además, por primera vez, llegaronn al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Jon Batiste fue quein lideró las nominaciones con 11, Billie Eilish y Olivia Rodrigo, llegaron con siete.

Categorías principales de los Grammy 2022

Mejor interpretación pop solista:

“Drivers License”, Olivia Rodrigo.

Mejor album pop vocal tradicional:

“Love for Sale”, Tony Bennett y Lady Gaga.

Mejor álbum dance/electrónico:

“Subconsciously”, Black Coffee.

Mejor album de rock:

“Medicine at Midnight”, Foo Fighters.

Mejor álbum de música alternativa:

“Daddy’s Home”, St. Vincent.

Mejor álbum de R&B progresivo:

“Table for Two”, Lucky Daye.

Mejor álbum de rap:

“Call Me If You Get Lost”, Tyler, the Creator.

Mejor álbum de jazz vocal:

“Songwrights Apothecary Lab”, Esperanza Spalding.

Mejor álbum de jazz instrumental:

“Skyline”, Ron Carter, Jack DeJohnette y Gonzalo Rubalcaba.

Mejor álbum de latin jazz:

“Mirror Mirror”, Eliane Elias con Chick Corea y Chucho Valdés.

Mejor álbum góspel:

“Believe for It”, CeCe Winans.

Mejor album de música cristiana contemporánea:

“Old Church Basement”, Elevation Worship and Maverick City Music.

Mejor álbum pop latino:

“Mendó”, Alex Cuba.

Mejor álbum latino urbano:

“El último tour del mundo”, Bad Bunny.

Mejor álbum latino de rock o alternativo:

“Origen”, Juanes.

Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana):

“A mis 80s”, Vicente Fernández.

Mejor álbum latino tropical:

“SALSWING!”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

Mejor álbum de reggae:

“Beauty in the Silence”, Soja.

Mejor álbum hablado:

“Carry On: Reflections for a New Generation from John Lewis”, Don Cheadle.

Mejor álbum de comedia:

“Sincerely Louis C.K.”, Louis C.K.

Mejor banda sonora compilada para un medio audiovisual:

“The United States vs. Billie Holliday”.

Mejor banda sonora para un medio audiovisual (EMPATE):

“The Queen’s Gambit”, Carlos Rafael Rivera; “Soul,” Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

Productor del año, no clásico:

Jack Antonoff.

Mejor video musical:

“Freedom”, Jon Batiste.

Mejor película musical:

“Summer of Soul”.

Canción del año

“Leave the door open”, Silk Sonic

Mejor álbum de música country:

Starting over, Chris Stapleton

Mejor nuevo artista

Olivia Rodrigo

Grabación del año

“I still have faith in you”, ABBA

“Freedom”, Jon Batiste

“I get a kick out of you”, Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches”, Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right on me”, Brandi Carlile

“Kiss me more”, Doja Cat featuring SZA

“Happier than ever”, Billie Eilish

“Montero (call me by your name)”, Lil Nas X

“Drivers license”, Olivia Rodrigo

“Leave the door open”, Silk Sonic

Álbum del año

We are, Jon Batiste

Love for sale, Tony Bennett & Lady Gaga

Justice (triple chucks deluxe), Justin Bieber

Planet her (deluxe), Doja Cat

Happier than ever, Billie Eilish

Back of my mind, H.E.R.

Montero, Lil Nas X

Sour, Olivia Rodrigo

Evermore, Taylor Swift

Donda, Kanye West

Mejor grabación electrónica

Hero - Afrojack y David Guetta

Loom - Olafur Arnalds

Before - James Blake

Heartbreak - Bonobo & TEEDinosaurs

You Can Do It - Caribouband

Alive - Rufus DuSol

The Business - Tiesto

Mejor interpretación rap

Family Ties de Baby Keem con Kendrick Lamar

Up de Cardi B My Life de J Cole

Way 2 Sexy de Drake y Future

Thot Shitde Megan Thee Stallion

Mejor interpretación rap melódica

Need to Know - Doja Cat

pride . is . the . devil - JCole & Lilbaby4PF

INDUSTRY BABY - de LilNasX & Jack Harlow

WUSYANAME - Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

Hurricane - Kanye West, The Weeknd & Lil Baby

Mejor canción rap

Bath Salts - DMX, Jay Z, Nasir Jones

Best Friends - Saweetie y Doja Cat

Family Ties - Baby Keem y Kendrick Lamar

Jail - Kany West y Jay Z

My Life - J. Cole, 21 Savage, Morray

Mejor videoclip

Shot In the Dark - ACDC

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out of You - Tonny Bennet y Lady Gaga

Peaches - Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon

Happier Than Ever - Billie Eilish

MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

good 4 u - Olivia Rodrigo

Pop Solo Performance

Anyone - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Driver License - Olivia Rodrigo

Mejor canción de pop de grupo o colaboración

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

I Get A Kick Out Of You - Tony Bennet y Lady Gaga

Kiss Me More - Doja Cat y SZA

Lonely - Justin Bieber y Benny Blanco