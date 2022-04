Netflix y Sony paran proyectos con Will Smith tras bofetada a Chris Rock en los Óscar 2022

El pasado domingo 27 de marzo, en la 94ª entrega de los Premios Óscar, llevada a cabo desde desde el Dolby Theatre en Hollywood, durante uno de los segmentos del programa, el actor y comediante Chris Rock realizó un chiste acerca de la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, por lo tanto, el protagonista de ‘Soy Leyenda’, saltó de su asiento y se dirigió al escenario donde le soltó una cachetada al comediante, para después, regresar a su asiento y gritar “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu p*ta boca”. Por lo tanto, tanto los asistentes a dicha ceremonia como los televidentes se preguntaron ¿Cuál sería el destino de Will Smith?.

Will Smith renuncia a la Academia

Y el pasado 1 de abril, Smith mediante un comunicado oficial, compartió su sentir con respecto a lo sucedido en los Premios Óscar 2022 y para sorpresa de todos, renunció formalmente a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, por lo tanto, el actor ya no forma parte de la Academia, aunque días antes Smith compartió una disculpa pública para Rock que decía “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva.Quisiera disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar e hice mal”.

Óscar 2022: Will Smith se pelea con Chris Rock en plena transmisión en vivo después de que este se burlara de su esposa Jada. / Foto: AP

Óscar 2022: Will Smith se pelea con Chris Rock en plena transmisión en vivo después de que este se burlara de su esposa Jada. / Foto: AP

Netflix y Sony detienen proyectos de Will Smith

Pero eso no es todo, ya que de acuerdo a varios informes publicados por medios estadounidenses, Netflix y Sony pararían todos los proyectos referentes a Will Smith tales como “Fast and Loose” para Netflix y en el caso de Sony ”Bad Boys 4″. Por otro lado, Smith finalizó el rodaje de “Emancipation” para Apple+, pero hasta este momento no hay algún comunicado que indique un retraso en la fecha de estreno o la cancelación de esta.

Will Smith y Jada Pinkett Smith en la Alfombra Roja de los Óscar 2022. / Foto: AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

Sin duda, esta bofetada le podría costar la carrera al actor e incluso su estatuilla ya que la Academia compartió lo siguiente “La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y cinéfilos de todo el mundo”, donde por supuesto reprocharon el comportamiento de Smith ante el chiste emitido por el comediante.