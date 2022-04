“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” inicia su preventa de boletos

De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de Cinemex el día de hoy será la preventa de los boletos para la función de preestreno que habrá el 4 de mayo de la cinta: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Cabe mencionar, que esta película protagonizada por Benedict Cumberbatch como “Doctor Strange” es una de las más esperadas porque en ella se seguirá explicando cómo funciona el “multiverso”.

¡Este 6 de abril compra tus boletos 🎟 para que entres al multiverso de la locura antes que nadie, obviamente en Cinemex!

🎯 Recuerda que el pre-estreno de #DoctorStrange es el 4 de mayo. pic.twitter.com/j5va4y0f0C — Cinemex (@Cinemex) April 5, 2022

En la misma línea, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” se estrenará de forma general el 5 de mayo en México pero solamente en Cinépolis y Cinemex estará disponible el preestreno el 4 de mayo. La venta de los boletos será por medio de las aplicaciones de cada cine, el sitio web y de forma física para quienes quiera acudir directamente a los cines a adquirir sus entradas.

Benedict Cumberbatch vuelve para explicar el multiverso

Como dato, esta cinta de Marvel será dirigida por el director de cine estadounidense Sam Raimi, quien dirigió “Spider-Man: No Way Home”. “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” tendrá una duración de 2 horas con 6 minutos y se espera que sea una gran pieza cinematográfica hablando de cintas de fantasía y superhérores.

Asimismo, personajes como “Wanda Maximoff” (Elizabeth Olsen), “Charles Xavier” (Patrick Stewart), “América Chávez” (Xochitl Gómez), “Christine Palmer” (Rachel McAdams) y “Wong” (Benedict Wong), formarán parte de esta historia. Por lo mostrado en el tráiler de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, el doctor se encontrará metido en un problema muy complicado, el cual solamente podrá resolver con ayuda de sus compañeros héroes. Pero “Doctor Strange” se enfrentará a algo aún peor que viajar entre dimensiones desconocidas, pues se tendrá que enfrentar a él mismo.