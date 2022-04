Dulce María y “Playa Limbo” están listos para el “2000s Pop Tour”

Desde enero de este año, Ari Borovoy, creador de Bobo Producciones, empresa encargada de llevar a cabo el “90s Pop Tour” y ahora el “2000s Pop Tour” anunció el talento que estará presente en este nuevo concierto que revivirá los mejores éxitos de la bandas mexicanas en los 2000 mil. Y es que esta gira es muy esperada debido a que tendrá talentos como: Paty Cantú, “Motel”, “Bacilos”, Yahir, “Kudai”, “Nikki Clan”, Pee Wee, Fanny Lu, “Playa Limbo” y ahora Dulce María. En entrevista exclusiva con Publimetro Dulce María comentó, “Estamos muy emocionados y yo estoy muy contenta porque soy la integrante más reciente del evento y todavía falta definir las colaboraciones que habrá en los conciertos porque hay muchísimas canciones por cantar y por ello es difícil dejar fuera algunas”.

En la misma línea, Dulce mencionó que ya se encuentran dos meses de comenzar a presentarse y que “ya comenzarán con los ensayos de los shows”. Por su parte, Jass Reyes de “Playa Limbo” contó cómo fue que los invitaron a formar parte de este proyecto. “En nuestro caso me acuerdo que vi el flayer y todavía no tenían a ningún artista y de inmediato le mandé mensaje a mis compañeros para que lo vieran y le dije: creo que deberíamos de estar ahí. En eso Jorge a los cinco minutos nos dijo: acabo de colgar con Ari y nos está invitando y fue casi casi como telepatía”, platicó Jass.

Dulce María se une al “2000s Pop Tour”

Acerca de las bandas de los años 2000 mil en México, Jorge Corrales de “Playa Limbo” contó que, “Hay diferentes casos porque hay bandas que dejaron de tocar juntos, pero hay otros casos como nosotros, Motel, Yahir, Dulce que nunca hemos dejado de estar activos. Lo que más nos llama la atención es que vamos a encontrarnos con gente con la que convivimos mucho en su momento y no vemos hace tiempo”.

Relacionado con el show que brindará Bobo Producciones con el “2000s Pop Tour”, Corrales dijo, “No solamente cada banda va a cantar sus canciones, porque vamos a colaborar en el escenario y esto será un ingrediente especial”. De regresar a los escenarios después de la pandemia, Dulce María confesó, “Yo llevaba desde 2018 que presenté mi disco Origen que estuve en el Teatro Metropólitan que no salía porque después de esto me aislé porque me casé y luego estuve grabando una serie y en la pandemia me embaracé, entonces yo llevo dos años guardadísima”.

Finalmente, Dulce María dijo estar “muy emocionada de volver a los escenarios para compartir con la gente”. También comentó que “siente nervios de regresar al mundo real pero que ya no puede esperar para que la música una a la gente en este concierto que será una experiencia totalmente diferente”. A modo de reflexión acerca de cómo la música ha cambiado de los 2000 mil hasta ahora, Jass dijo, “En los 2000 mil había muchos géneros y muchas cosas sucedían y como también fue el momento en el que el Internet llegó. La propuesta musical que precisamente había en esa década era muy variada y eso lo enriquecía muchísimo. Ahora vivimos en una etapa en la que el Pop ha cambiado y todo es urbano pero este tipo de giras hace que prevalezca el Pop hispano”.