Los mejores looks de “Soraya Montenegro” en Los ricos también lloran

La maléfica “Soraya Montenegro”, es uno de los personajes más odiados de la telenovela “Los ricos también lloran”. El papel es interpretado por la exreina de belleza, Fabiola Guajardo, quien no solo se luce con su histrionismo si no que impone tendencias con los atuendos elegantes y acertados.

La antagonista de esta historia, protagonizada por Mariana (Claudia Martín) y “Luis Alberto (Sebastián Rulli), se destaca por sus vestuarios impecables, muchos elogiados en los seguidores de esta producción que se ha ganado el interés de la audiencia.

El primer encuentro de “Soraya” y “Mariana”, estuvo lleno de tensión. La villana, con pantalón palazzo y blazer a cuadros multicolores, sobre un top de color negro. Al saber que la protagonista sería la nueva huésped de la mansión Salvatierra, se expresó ofendida y derrochó veneno. “Mi tío, siempre tan considerado con los pobres”, dijo en tono despectivo.

“Luis Alberto” toma una decisión no tan acertada: proponerle matrimonio a la malvada “Soraya”. Ella, obsesionada con el amor , se salió con la suya y celebra la petición del galán quien en realidad ama a Mariana. Para la ocasión se dejó ver con minivestido blanco y detalles de cuero, sin mangas y lazo negro en su cuello.

Como parte de un importante evento social protagonizado por los Salvatierra, Soraya acude con un elegante vestido negro ceñido y con corte cleopatra, complementado con sus accesorios lujosos. Ella no pudo ocultar los celos que le causó la llegada de Marianan deslumbrante con su escotado vestido verde terciopelo. “Todo el mundo está hablando de la marginal, no la soporto, todo es culpa de esa maca, esto no se va a quedar así”, dijo con enojo.

Soraya miente a Luis Alberto con su embarazo ficticio. En medio de la cena familia, la villana anuncia la farsa con la intención de atrapar al galán y separarlo de Mariana. “Estoy embarazada, estoy muy feliz”, dijo engañanado también a su suegra celebrando la supuesta llegada de un nieto.

Finalmente es confrontada por Luis Alberto, quien exigió la verdad sobre su supuesto embarazo. “Por supuesto que lo estoy, por qué me preguntas eso”, contestó nerviosa. Él insistió: “Si me mentiste dime la verdad, yo voy a saber entender pero no me hagas pasar por todo esto, te lo pido por el amor que nos une”, pero ella evadió la respuesta con supuestos malestares.