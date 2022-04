Gussy Lau sale a la defensa de Ángela Aguilar tras confirmarse su noviazgo

El compositor de regional mexicano, Gussy Lau, decidió salir a la defensa de Ángela Aguilar tras las especulaciones en torno a su romance. Recientemente se filtraron unas imágenes de la pareja que desataron una ola de comentarios en redes sociales, sobre todo por la diferencia de edad.

Ante esto, el propio Gussy Lau decidió hacer un live en Instagram para aclarar las especulaciones, sobre todo para dejar en claro que no permitiría que hablaran mal de la hija de Pepe Aguilar.

“Voy a defenderla a ella de todos los comentarios mal intencionados y las afirmaciones ilógicas, porque los padres de Ángela lo sabían, ya tenemos semanas saliendo. Quiero aclarar algo, la verdad me han buscado algunos medios porque me han ofrecido dinero para entrevistas exclusivas, por eso hago este live”, compartió el compositor.

“Cuando se meten con ella, ahí si no lo voy a permitir. No es como que voy a pelearme con cada persona, pero no se vale que estén tachando a una gran mujer trabajadora, no voy a permitir eso, tenía que aclararlo”

— Gussy Lau