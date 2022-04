Eugenio Derbez aclara rumores y confirma veto de televisora

En los días recientes el actor y productor Eugenio Derbez subió un video a su cuenta oficial de Twitter para aclarar rumores del motivo por el cual “Televisa lo vetó”. “Oigan he estado leyendo muchas notas que me han llegado, en donde dicen que estoy vetado de Televisa por haber dado entrevistas a TV Azteca, eso es falso. Yo llevo dando entrevistas a TV Azteca desde que estaba en Televisa, llevo años y años dando entrevistas a TV Azteca y jamás me han vetado por eso, ese no es el motivo”.

En la misma línea, el actor de “Coda” comentó, “También dicen por ahí que no he aclarado el punto. No lo aclaré porque nadie me preguntó, nadie me ha preguntado, todo mundo asumió que era porque había dado una entrevista a TV Azteca cosa que he dado toda mi vida. No no fue por eso. La razón no se dice abiertamente pero creo que es más que obvia... piénsenle”.

Derbez no reveló por qué está vetado en Televisa

Cabe agregar, que Televisa fue la empresa en la que Derbez comenzó su carrera como comediante y actor. Asimismo, en esta televisora Eugenio sacó al aire programas como: “Al Derecho y al Derbez”, “Derbez en cuando”, “XHDRBZ”, “Vecinos” y “La Familia P. Luche”. Fue en la alfombra roja de la cinta “Y cómo es él”, proyecto del cual Eugenio es productor en donde el actor dio otras declaraciones a los periodistas acerca del veto de Televisa y dijo, “Ah mira, no está la empresa que me vetó, pues con razón”, a lo cual dijo un periodista, “Que es donde iniciaste Eugenio” y Derbez dijo, “Sí, pero estoy vetado”.

De la misma manera, Eugenio Derbez mencionó al reportero, “No ay, por Dios no me duele. Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”. Acerca de esto Derbez puntualizó, “Me he metido en problemas por eso pero nunca me he quedado callado, para eso tenemos voz pero sí he recibido amenazas me han vetado”.